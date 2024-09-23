Коли й у яких областях будуть дощі та грози

Найближчими днями в Україні переважатиме суха погода. Втім, у частині областей очікуються дощі.

Де й коли саме чекати опадів, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру. Також сказала, якою буде температура.

Зверніть увагу В Україні знову прогнозують аномальне тепло: чи буде ще сильна спека

Дощі в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, 24 – 26 вересня в Україні переважно без опадів.

Лише у Криму, 25 – 26 вересня і в західних областях, у четвер також на Житомирщині, Київщині та Вінниччині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза (25 вересня на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі),

– зазначили синоптики.

Додали, що вітер переважно південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду. Температура вночі +7 – +14, на Півдні до +17 градусів.

Вдень в Україні +22 – +27 градусів. Однак, 25 – 26 вересня в західних, 26 вересня і в Житомирській області +19 – +24 градуси. У Карпатах вночі +4 – +9, вдень +15 – +19.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у частині західних областей опади можуть пройти й у п'ятницю, 27 вересня.

Дивіться також Похолодання у вересні: чи буде різке зниження температури

Прогноз погоди на 24 – 27 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Максимальна тривалість бездощового періоду зростає