Коли й у яких областях будуть дощі та грози
Джерело:Укргідрометцентр
Найближчими днями в Україні переважатиме суха погода. Втім, у частині областей очікуються дощі.
Де й коли саме чекати опадів, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру. Також сказала, якою буде температура.
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Дощі в Україні
За прогнозом Укргідрометцентру, 24 – 26 вересня в Україні переважно без опадів.
Лише у Криму, 25 – 26 вересня і в західних областях, у четвер також на Житомирщині, Київщині та Вінниччині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза (25 вересня на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі),
– зазначили синоптики.
Додали, що вітер переважно південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду. Температура вночі +7 – +14, на Півдні до +17 градусів.
Вдень в Україні +22 – +27 градусів. Однак, 25 – 26 вересня в західних, 26 вересня і в Житомирській області +19 – +24 градуси. У Карпатах вночі +4 – +9, вдень +15 – +19.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у частині західних областей опади можуть пройти й у п'ятницю, 27 вересня.
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Прогноз погоди на 24 – 27 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру
Максимальна тривалість бездощового періоду зростає
- Упродовж останніх років відмічається тенденція не тільки до підвищення температури повітря, а й до зростання посушливості. Про це в інтерв'ю 24 Каналу раніше розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
- Віра Балабух зазначила: "Зростає максимальна тривалість бездощового періоду, яка в окремих регіонах може вже сягати 2 місяців і більше".
- Метеорологиня додала, оскільки це супроводжується аномально високою температурою повітря й ґрунту, то призводить не лише до атмосферної, а й до ґрунтової та гідрологічної посухи. Зростає тривалість періоду з надзвичайною пожежною небезпекою.
- До речі, експертка також розповідала, очікується, що ця осінь буде не лише теплою, а й досить-таки посушливою, особливо в першій половині. Такі погодні умови загалом характерні для України. Нерідко цей період ще називають "золотою осінню". Втім, у 2024 році ці процеси будуть більш інтенсивними.