Уже незабаром дощі та грози накриють більшість областей України
Джерело:Укргідрометцентр
Наприкінці тижня в Україні знову пройдуть дощі та грози. Очікується, що вони накриють більшість областей.
Де, коли саме і як довго будуть опади, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.
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Дощі в Україні
В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три найближчі доби. Зазначили, що 9 серпня в західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях очікуються опади.
У суботу в більшості областей короткочасні дощі, подекуди грози,
– зазначили синоптики.
Втім, уже в неділю в Україні без опадів. Загалом вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Вночі +13 – +18 градусів, у південній частині до +21 градуса. Вдень +23 – +29, однак, на Півдні, 10 й 11 серпня й на Південному Сході +27 – +33 градуси.
Тим часом на високогір'ї Карпат вночі +9 – +14, вдень +16 – +22.
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Погода на серпень
- Раніше синоптики зробили прогноз на останній місяць літа. Зокрема, зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається +20 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19, що на 2 градуси (на Південному Сході на 2,5) вище за норму.
- А місячна кількість опадів очікується 34 – 77 міліметрів, у Карпатах 94 – 116, що в межах норми.
- Також Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику серпня. Так-от, середня місячна температура повітря становить +18 – +24,8 градуса, у гірських районах 16 –19 (на високогір'ї Карпат +13 градусів).
- Абсолютний мінімум +1 – +7 градусів, на узбережжі морів +8 – +13, у Карпатах, північних, східних, Волинській і Запорізькій областях подекуди – – -2 градуси.
- Абсолютний максимум температури повітря становить +35,7 – +39,8 градуса. Однак, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями +40 – +42, у гірських районах +30 – +36, на високогір'ї Карпат +27 – +28.