Уже незабаром дощі та грози накриють більшість областей України

Наприкінці тижня в Україні знову пройдуть дощі та грози. Очікується, що вони накриють більшість областей.

Де, коли саме і як довго будуть опади, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Дощі в Україні

В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на три найближчі доби. Зазначили, що 9 серпня в західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях очікуються опади.

У суботу в більшості областей короткочасні дощі, подекуди грози,

– зазначили синоптики.

Втім, уже в неділю в Україні без опадів. Загалом вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі +13 – +18 градусів, у південній частині до +21 градуса. Вдень +23 – +29, однак, на Півдні, 10 й 11 серпня й на Південному Сході +27 – +33 градуси.

Тим часом на високогір'ї Карпат вночі +9 – +14, вдень +16 – +22.

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