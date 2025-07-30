У частині областей України найближчими днями знову дощитиме. Подекуди опади будуть значними. Також очікуються грози, град і шквали.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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В яких областях будуть дощі та грози?

За прогнозом синоптиків, найближчими днями різка зміна погоди не очікується. Продовжаться коливання температури.

Наталія Птуха розповіла, що 30 і 31 липня буде нестійка погода. Її визначатиме атмосферний фронт і поле зниженого тиску.

У середу атмосферний фронт зумовить дощі різної інтенсивності – невеликі на Заході та помірні в більшості областей, крім Південно-Східних.

Значні дощі 30 липня очікуємо на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

До речі, на 30 липня в Україні, крім Заходу, крайнього Сходу та Криму, діє попередження. Очікуються грози.

Також у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях удень подекуди може бути град, шквалисте посилення вітром. Тож у середу цей атмосферний фронт дещо активізується і, звичайно, треба зважати на попередження,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, що починаючи з 31 липня атмосферний фронт буде не таки активний, втрачатиме сили й уже буде менше опадів. Лише на Північному Сході країни можливі невеликі локальні короткочасні дощі, подекуди грози.

У більшості областей вже переважатиме погода без опадів. Буде більше прояснень, підвищиться атмосферний тиск і температурні показники.

Синоптики прогнозують, що з 2 серпня в Україні буде утримуватися переважно слабко виражене поле дещо підвищеного атмосферного тиску.

Тому в більшості областей 2 – 3 серпня без опадів. Лише на Північному Сході, вдень 3 серпня в північних і східних областях, подекуди також на Закарпатті та Прикарпатті можуть бути локальні короткочасні дощі з грозами,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

До речі, очікується, що місячна кількість опадів у серпні буде в межах 23 – 40 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, лише 64 – 73% від неї. Тільки у західних областях 60 – 77 міліметрів, у Карпатах 94 – 116, що в межах норми (80 – 120%).

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду у серпні в Україні вже незабаром читайте на 24 Каналі.