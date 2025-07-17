Литиме як з відра: в яких областях будуть сильні дощі найближчими днями

Найближчими днями в більшості областей України знову йтимуть дощі та грози. Подекуди опади будуть сильними. Також можливий град і шквали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Де будуть сильні дощі?

У наступні три доби погода буде нестійкою. У п'ятницю, 18 липня, в Україні крім крайнього Сходу, пройдуть помірні дощі. На Закарпатті сильні опади. Тим часом в Одеській, Вінницькій, Хмельницькій і Житомирській областях дощі будуть значними.

Також в Україні, крім Заходу, будуть грози, на Лівобережжі подекуди град, шквали 15 – 20 метрів на секунду.

На вихідних, 19 – 20 липня, очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Лише на Півдні без опадів.

Температура повітря вночі сягатиме +12 – +18 градусів, удень +21 – +27, однак 18 липня на Прикарпатті лише +16 – +21. На Півдні та Сході вночі +15 – +22 градуси, удень +27 – +34.