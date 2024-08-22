Пройдуть грозові дощі: в яких областях литиме найближчими днями

Найближчими днями в Україні переважатиме погода без опадів. Втім, у частині областей пройдуть дощі та грози.

Так, де саме литиме і як довго будуть опади, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал. До речі, у частині України знову сильна спека.

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Де прогнозують дощі та грози

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз на три доби. Зокрема, з 23 по 25 серпня.

Переважно без опадів, лише у східних та південно-східних областях 23 – 24 серпня місцями короткочасний дощ, гроза,

– зазначили синоптики.

Додали, що температура у п'ятницю та суботу в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях вночі +10 – +17 градусів, вдень +23 – +28.

На решті території, у неділю в Україні вночі +16 – +22, вдень +29 – +34. Тільки на Півдні та Сході ще подекуди можлива сильна спека, зокрема, +35 – +37 градусів.