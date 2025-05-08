На Україну сунуть зливи, подекуди з мокрим снігом

В Україну прийшло похолодання з півночі. Невдовзі над країною утвориться локальний циклон, який принесе з собою ще й опади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи для OBOZ.UA

Дивіться також Чи буде ще сніг і заморозки, коли потепліє та яка буде погода у травні: інтерв'ю синоптикині

Чого чекати від погоди найближчими днями

Наталія Птуха зауважила, що наразі в Україн зберігається надходження холодної повітряної маси з північних широт. Особливо їх відчуватимуть північні та західні регіони.

До п’ятниці, 9 травня, опадів практично не прогнозується – окрім півдня країни, де можливі короткочасні дощі. Проте вже з п’ятниці над Україною утвориться локальний циклон, що прийде з південного заходу.

Він буде просуватися через південно-східну частину України. Тому 9 травня по всій Україні, окрім західних областей, короткочасні дощі, а на високогір’ї Карпат подекуди з мокрим снігом. Вдень у більшості центральних та південних областей можливі навіть значні дощі,

– розповіла Птуха.

Синоптикиня каже, що у ніч проти 9 травня температура у багатьох регіонах становитиме +2… +9 градусів, а в північно-західній частині країни на ґрунті можливі заморозки до -3… -5 градусів. Вдень же буде усього +9… +14 градусів. На південному сході трохи тепліше – до +18 градусів.