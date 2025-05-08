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24 Канал Новини України На Україну сунуть зливи, подекуди з мокрим снігом
8 травня, 20:00
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На Україну сунуть зливи, подекуди з мокрим снігом

Дмитро Усик
Основні тези
  • На Україну насувається локальний циклон, що принесе короткочасні дощі практично на всю територію країни.
  • Температура вночі знизиться до +2… +9 градусів, можливі заморозки на ґрунті, вдень температура складе +9… +14 градусів, на південному сході до +18 градусів.

В Україну прийшло похолодання з півночі. Невдовзі над країною утвориться локальний циклон, який принесе з собою ще й опади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи для OBOZ.UA 

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Чого чекати від погоди найближчими днями

Наталія Птуха зауважила, що наразі в Україн зберігається надходження холодної повітряної маси з північних широт. Особливо їх відчуватимуть північні та західні регіони.

До п’ятниці, 9 травня, опадів практично не прогнозується – окрім півдня країни, де можливі короткочасні дощі.  Проте вже з п’ятниці над Україною утвориться локальний циклон, що прийде з південного заходу. 

Він буде просуватися через південно-східну частину України. Тому 9 травня по всій Україні, окрім західних областей, короткочасні дощі, а на високогір’ї Карпат подекуди з мокрим снігом. Вдень у більшості центральних та південних областей можливі навіть значні дощі, 
– розповіла Птуха.

Синоптикиня каже, що у ніч проти 9 травня температура у багатьох регіонах становитиме +2… +9 градусів, а в північно-західній частині країни на ґрунті можливі заморозки до -3… -5 градусів. Вдень же буде усього +9… +14 градусів. На південному сході трохи тепліше – до +18 градусів.