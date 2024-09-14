Як довго в Україні будуть дощі та грози: коли припиняться опади

Кінець тижня у частині областей України буде дощовим. Подекуди очікуються сильні опади. Також йтимуть грози.

Скільки днів дощитиме, коли припиняться опади й чи буде різке похолодання найближчим часом, передає 24 Канал.

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Дощі в Україні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що в суботу, 14 вересня, на Заході, Вінниччині й Одещині вночі помірні, вдень значні дощі, також грози. У Карпатах і на Закарпатті протягом доби сильні дощі.

На решті території України без опадів. Втім, вночі в більшості північних і центральних областей місцями невеликий дощ.

15 – 16 вересня у південно-західній частині та більшості західних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів,

– зазначили синоптики.

Також додали, що вітер в Україні буде південно-східний та східний, 5 – 12 метрів на секунду. Однак, 14 вересня на Лівобережжі й у західних областях, 15 – 16 вересня на Південному Сході подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у частині областей дощі очікуються також 17 вересня. Зокрема, на Прикарпатті, Буковині, Миколаївщині, Одещині, а також у тимчасово окупованому Криму. Втім, уже 18 вересня, ймовірно, всюди буде без опадів.

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Орієнтовний прогноз погоди з 14 до 18 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До речі, протягом останніх років в Україні відмічається тенденція не лише до підвищення температури повітря, а й до зростання посушливості. Про це в інтерв'ю 24 Каналу раніше розповіла метеорологиня Віра Балабух.

Експертка зазначила, що зростає максимальна тривалість бездощового періоду, яка в окремих регіонах може вже сягати 2 місяців і більше.

Балабух додала, оскільки це супроводжується аномально високою температурою повітря і ґрунту, то призводить не лише до атмосферної, а й ґрунтової й гідрологічної посухи. Зростає тривалість періоду з надзвичайною пожежною небезпекою.