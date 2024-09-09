Жодного сонячного дня: де будуть дощі та грози

Найближчими днями в Україні очікуються дощі та грози. У частині областей опади будуть кілька діб поспіль.

Де саме литиме цього тижня, як довго будуть дощі, з посиланням на синоптиків пише 24 Канал.

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Дощі в Україні

В Укргідрометцентрі зробили прогноз на три доби. Синоптики зазначили, що 10 вересня на Сході, Південному Сході та крайньому Заході, 11 вересня у західних, північних і центральних областях, 12 вересня в Україні подекуди короткочасні дощі, грози.

Вітер буде переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі вівторка +10 – +15 градусів, на узбережжі морів до +17. У середу й четвер +15 – +20 градусів, тільки в південних областях і в Криму ще +18 – +23 градуси.

Вдень +24 – +29, однак, у більшості західних областей +17 – +23 градуси. Лише 11 – 12 вересня на Сході та Півдні до +32 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у більшості областей (окрім Сходу), дощі також очікуються 13 й 14 вересня. До речі, на Заході опади можуть бути значними.

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Де будуть дощі та грози / Скриншоти з Укргідрометцентру