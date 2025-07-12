Литиме кілька днів поспіль: у яких областях будуть дощі та грози

У низці областей України прогнозують дощі та грози. Подекуди опади будуть кілька днів поспіль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких областях будуть дощі кілька днів поспіль?

Синоптики прогнозували, що на вихідних, 12 – 13 липня, на Лівобережжі, у суботу вдень і на Заході, а на 14 липня на Заході та Сході подекуди йтимуть короткочасні дощі та грози. Тим часом на решті території опади не очікуються.

До речі, у суботу в західних, більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях удень буде +22 – +27 градусів. На решті території – близько +30, а в південно-східній частині сильна спека +35 – +38 градусів.

Далі, у неділю й понеділок, уночі очікується +13 – +19 градусів, удень +24 – +30 градусів. Однак на Південному Сході, 14 липня й на Півдні вночі +16 – +22, удень +30 – +38 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, у Харківській, Донецькій і Луганській областях дощі та грози очікуються щодня протягом 12 – 14 липня.

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Де будуть дощі та грози 12 – 14 липня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Цікаво! В інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснювала, що класичні літні зливові дощі та грози завжди супроводжуються шквалистим посиленням вітру й окремим градом.