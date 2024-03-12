У частині областей України пройдуть дощі: скільки днів литиме

Приготуйте свої парасольки. Частину областей України накриють дощі, подекуди з мокрим снігом.

Де і як довго будуть опади, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал. Зауважимо, уже відомо, чи будуть ще морози в Україні.

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Де буде дощ

Вночі 12 березня в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі та Херсонщині дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Також синоптики зазначили, що вночі в західних, південно-західних областях та в Криму 0 – 7 тепла, на решті території 1 – 8 морозу. Вдень 2 – 7 тепла, у Криму та на Закарпатті до +14.

13 – 14 березня доби у південній частині невеликі дощі, вночі 13 березня у центральних та західних областях невеликий мокрий сніг з дощем, на решті території без опадів,

– розповіли в Укргідрометцентрі.

Додали, що вночі від 3 тепла до 3 морозу, на Півдні 1 – 6 тепла. Однак, у середу на Сході та Північному Сході 2 – 6 морозу. Вдень 2 – 9 тепла, 14 березня на Закарпатті та півдні Одещини до +13, у Криму до +16 градусів.

Вітер буде переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, у вівторок в більшості західних областей пориви 15 – 20.