Литиме кілька днів поспіль: де йтимуть значні дощі та грози

Найближчими днями в частині областей України знову дощитиме. Також очікуються грози й подекуди град.

В яких областях опади будуть значними, де будуть шквали 15 – 20 метрів на секунду, передає 24 Канал.

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В яких областях прогнозують дощі та грози

Синоптики прогнозували, що 2 – 3 липня у західних, північних і Вінницькій областях, вдень 4 липня в Україні, окрім Сходу, знову пройдуть грозові дощі.

Вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Завтра у більшості західних областей, у середу й у Вінницькій та Житомирській значні дощі,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, що температура на Заході та Житомирщині вночі +12 – +18 градусів, вдень +20 – +26. Тим часом на решті території утримається спекотна погода. Вночі +17 – +23, вдень +30 – +34. На Півдні, Сході й у центральній частині подекуди навіть пригріє до +35 – +37 градусів.

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Прогноз погоди на 2 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, синоптики прогнозували, що середня місячна температура передбачається +20 – +26 градусів, у Карпатах +16 – +18 градусів, що на 1,5 – 2,0 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 37 – 93 міліметри. Однак, у Рівненській області та на Прикарпатті 95 – 113, у Карпатах 131 – 170 міліметрів, що в межах норми.

Також в Укргідрометцентрі зауважили, що липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, і періодами жаркої посушливої погоди.

Абсолютний мінімум в липні сягає +1 – +9; на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму подекуди +10 – +12 градусів, на високогір'ї Карпат 0 – -1 градус.