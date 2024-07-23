Частину України накриють грози з градом і сильним вітром: коли і які області

Вже найближчими днями майже половину України охоплять значні дощі. Вони супроводжуватимуться грозами та навіть градом.

Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. Коли варто очікувати на потужну негоду та жителям яких областей варто бути обережними, передає 24 Канал.

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Негода в Україні

Вже у середу, 24 липня, у західних областях та місцями у Київській області синоптики прогнозують дощі з грозами. Також вдень на Заході очікують місцями град та шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду. В інших регіонах же буде без істотних опадів.

Погода на 24 липня 2024 / фото Укргідрометцентр

Однак негода триватиме й наступного дня. У четвер, 25 липня грозові дощі очікують вночі у західній частині, вдень також місцями у північних, центральних та південних регіонах. Кібальчич зазначає, що вони супроводжуватимуться градом та шквалами 15 – 20 метрів за секунду.

Погода на 25 липня 2024 / фото Укргідрометцентр

Крім цього, також зазначається, що 24 липня температура повітря вночі прогріватиметься до +14…+19, а вдень сягатиме +25…+30. Водночас у центральних та південних регіонах вночі тепліше – +18…+23, а вдень +30…+35. Температура 25 липня вночі переважно коливатиметься в межах +14…+19, в вдень +23…+28. Проте у центральних, південних та східних областях вночі +17…+22, вдень +29…+34.

До слова, за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, посилення спеки щонайменше до 25 липня в Україні не очікується. У багатьох регіонах температура повітря триматиметься нижче +30 градусів, а в деяких районах вдень навіть опуститься до +22 градусів. Виняток становить південь, де температура повітря сягатиме +33 градусів.

Варто відзначити, що останнім часом спека накривала не тільки Україну. Наприклад, на українській станції "Академік Вернадський" у Антарктиді зафіксували значне підвищення максимальної добової температури. Впродовж двох діб показники зросли до плюсових.

Плюсова температура зберігалася впродовж майже двох діб – 16-17 липня. В ці дні також йшов дощ та мокрий сніг.