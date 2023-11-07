Литиме майже по всій Україні: в яких областях пройдуть сильні дощі

Приготуйте парасольки та гумові чоботи. Уже цієї ночі Україну знову накриють дощі. У частині регіонів опади будуть значними.

Подекуди дощі йтимуть кілька днів поспіль, а потім, ймовірно, накриють всю Україну. Про це пише 24 Канал.

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В яких областях прогнозують значні дощі

Вночі середи очікується 2 – 7 градусів тепла, вдень 6 – 12. Втім, на Сході до +14. До речі, на Півдні вночі ще 7 – 12, вдень 13 – 18, а в Криму взагалі пригріє до +21 градуса. Водночас по всій території нашої держави пройдуть дощі.

8 листопада вночі в західних областях, вдень в Україні помірні дощі, в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі,

– попередили в Укргідрометцентрі.

Додали, що вночі четверга в більшості областей, вдень у східній частині також дощі, у Карпатах навіть з мокрим снігом. Однак, вже у п'ятницю в Україні без опадів.

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Прогноз погоди на 8 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Вночі 9 листопада стовпчики термометрів сягатимуть 3 – 8 градусів, на Півдні та Південному Сході 6 – 11, у західних областях, 10 листопада загалом в Україні вже 0 – 6 градусів тепла.

Прохолодніше вже буде і вдень. Зокрема, лише 7 – 12 тепла, тільки на Півдні ще пригріє до +15.

До речі, вітер південно-східний з переходом на північно-західний, з поривами 7 – 12 метрів на секунду. Однак, вдень 8 листопада, а також упродовж доби 9 листопада на Півдні та Сході пориви подекуди сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Тож будьте обережні.