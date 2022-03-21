"Доширак" та шкарпетки: "друга армія світу" канючить допомогу у 8-річних дітей

Здається, в армії окупантів проблеми серйозніші, ніж ми уявляли. Принаймні, коли все йде добре, то нікому не спаде на думку просити шкарпетки в маленьких дітей.

Розхвалена російською пропагандою "друга армія світу" не має навіть елементарного забезпечення. Втім, агресор придумав оригінальний хід, як врятувати ситуацію.

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Вимога до 8-річних школярів

У школі №61 8-річним дітям дали список того, що потрібно принести на потреби російської армії. Тут вермішель швидкого приготування "Доширак", шкарпетки, смоктальні цукерки, шоколад, одноразові станки, вологі серветки та пакетований чай. Усі речі діти мають принести у школу до середи.

Схоже на те, що в окупантів закінчилися сухпайки 2015 року, тож вони не вигадали нічого кращого, ніж змусити маленьких дітей забезпечити армію продовольством. Втім, цим російським дітям ще пощастило, що вони не призовного віку і не будуть використані у ролі "гарматного м'яса".

Армію окупантів забезпечать діти / Фото з соцмереж

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