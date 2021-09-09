"Досі бачу своїх дітей і чекаю їх вдома": що відчуває мати 7 років після катастрофи MH17
Джерело:"Радіо Свобода"
Суд у Гаазі продовжує заслуховувати доповідь родичів загиблих в авіакатастрофі MH17. 9 вересня слово взяла жінка, яка втратила в авіакатастрофі одразу двох дітей.
Мешканка Нідерландів розповіла про біль, який відчуває вже 7 років, і звернулася до очільника Кремля Володимира Путіна.
Важливо Я пройшов через пекло, – чоловік, який втратив 3 доньок у катастрофі MH17, виступив у Гаазі
Промова жінку була дуже зворушливою. Вона сказала, що всім, хто втратив рідних у катастрофі MH17 "винесли довічний вирок". Мати зізналася, що продовжує бачити своїх дітей всюди.
Продовжую чекати, що вони повернуться додому. Бачу дівчину з довгим чорним волоссям і думаю: "Дивись, це ж Дейзі!". Бачу високого парубка в бейсболці й кажу: "Це ж Брайс!". Можливо, одного дня Кремль та Путін вибачаться і візьмуть на себе відповідальність за цей злочин. Хоча, навряд чи,
– підсумувала вона.
Жінка неабияк зраділа, коли почалися судові засідання і коли суд назвав імена винних у збитті пасажирського літака.
Якби я знала, хто натиснув кнопку, хто віддав наказ запустити ракету, це б принесло мені полегшення,
– додала мешканка Нідерландів.
Як просувається справа
Наразі суд розглядає звинувачення проти 4 підозрюваних, серед них:
- ексофіцер ФСБ Ігор Гіркін, який у 2014 році називав себе міністром оборони "ДНР",
- громадяни Росії Сергій Дубинський та Олег Пулатов,
- громадянин України Леонід Харченко.
Міжнародна слідча група розслідувала справу 6 років і дійшла висновку, що саме ці особи причетні до транспортування і використання зенітно-ракетного комплексу "Бук", який і збив пасажирський Boeing.
У червні 2021 року в суді завершили демонстрацію всіх доказів у справі. Водночас слідство продовжує шукати інших причетних до трагедії.