"Досі бачу своїх дітей і чекаю їх вдома": що відчуває мати 7 років після катастрофи MH17

Суд у Гаазі продовжує заслуховувати доповідь родичів загиблих в авіакатастрофі MH17. 9 вересня слово взяла жінка, яка втратила в авіакатастрофі одразу двох дітей.

Мешканка Нідерландів розповіла про біль, який відчуває вже 7 років, і звернулася до очільника Кремля Володимира Путіна.

Важливо Я пройшов через пекло, – чоловік, який втратив 3 доньок у катастрофі MH17, виступив у Гаазі

Промова жінку була дуже зворушливою. Вона сказала, що всім, хто втратив рідних у катастрофі MH17 "винесли довічний вирок". Мати зізналася, що продовжує бачити своїх дітей всюди.

Продовжую чекати, що вони повернуться додому. Бачу дівчину з довгим чорним волоссям і думаю: "Дивись, це ж Дейзі!". Бачу високого парубка в бейсболці й кажу: "Це ж Брайс!". Можливо, одного дня Кремль та Путін вибачаться і візьмуть на себе відповідальність за цей злочин. Хоча, навряд чи,

– підсумувала вона.

Жінка неабияк зраділа, коли почалися судові засідання і коли суд назвав імена винних у збитті пасажирського літака.

Якби я знала, хто натиснув кнопку, хто віддав наказ запустити ракету, це б принесло мені полегшення,

– додала мешканка Нідерландів.

Як просувається справа

Суд дозволив демонструвати фотографії та показувати відео своїх близьких, або показувати особисті речі. Усе це, щоби продемонструвати, наскільки тяжке горе спіткало сотні невинних людей.

Наразі суд розглядає звинувачення проти 4 підозрюваних, серед них:

ексофіцер ФСБ Ігор Гіркін, який у 2014 році називав себе міністром оборони "ДНР",

громадяни Росії Сергій Дубинський та Олег Пулатов,

громадянин України Леонід Харченко.

Міжнародна слідча група розслідувала справу 6 років і дійшла висновку, що саме ці особи причетні до транспортування і використання зенітно-ракетного комплексу "Бук", який і збив пасажирський Boeing.

У червні 2021 року в суді завершили демонстрацію всіх доказів у справі. Водночас слідство продовжує шукати інших причетних до трагедії.



Коротко про трагедію МН17 / Інфографіка 24 каналу