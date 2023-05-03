Досі горить: у мережі показали масштаби пожежі в російському порту біля Кримського мосту

У російському порту Тамань спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі "Таманьнафтогаз". Російським окупантам ніяк не вдається ліквідувати вогонь.

Пожежа на нафтобазі почалася ще вночі 3 травня, пише 24 Канал. Уже зранку в мережі публікують світлини та відео, що пожежа триває.

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У Росії раптово загорівся резервуар із нафтопродуктами

Пожежа сталася у селищі Волна Темрюцького району Краснодарського краю. Там раптово загорівся резервуар із нафтопродуктами.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що пожежі присвоєно вищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Дивіться відео пожежі в порту Тамань

Пожежа на нафтобазі настільки налякала жителів селища Волна, що в мережі почали поширювати інформацію, що почалася евакуація. Та місцева влада стверджує, що ситуація нібито не потребує евакуації.

Не дивно, що росіяни в Краснодарському крайні перелякані. Річ у тім, що вони зранку прокинулися й стали свідками, що пожежа все ще триває. У небі здалеку видно стовп диму, який і спричинила пожежа в Тамані.



У Тамані горить нафтобаза / Фото з мережі



Масштабна пожежа в Тамані / Фото з мережі

Російські ЗМІ звинувачують Україну в атаці безпілотниками на нафтобазу в Тамані. Атака буцімто сталася 3 травня о 02:30.

Втім, версія росіян доволі сумнівна, оскільки саме в цей час "Шахіди" окупантів масовано атакували Україну. Всього Росія випустила по різних регіонах України 26 дронів, з яких наші сили ППО збили відразу 21.

Зазначимо, що Тамань розташована поблизу Кримського мосту, на якому в жовтні 2022 року сталася соковита "бавовна".

Росіянам не щастить за нафтопродуктами