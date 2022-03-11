Досі не знаємо, де він перебуває, – глава Запорізької ОВА про викрадення мера Мелітополя

Російські окупанти 11-го березня викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова. Наразі немає інформації про те, де перебуває Федоров.

Мера викрали з Палацу культури

Викрадення мера Мелітополя прокоментував голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він назвав це викрадення – терористичним актом і бандитським вчинком.

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За словами Старуха, викрадачі зайшли до Палацу культури імені Шевченка та відвели Федорова у невідомому напрямку.

Глава Запорізької ОВА повідомив, що місце перебування мера Федорова – невідоме.

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