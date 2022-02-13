Досі незрозуміло, чи застосує Росія силу, – Білий дім про розмову Путіна і Байдена

Джо Байден та Володимир Путін 12 лютого обговорили телефоном ситуацію довкола України. За її підсумками у Білому домі зазначили, що досі не розуміють, чи вдасться Кремль до військової агресії.

Наміри Росії незрозумілі

У Білому домі наголосили, що під час розмови не відбулося жодних принципових змін у динаміці розвитку ситуації. Вони не розуміють, чи зацікавлена Росія у дипломатичному вирішенні конфлікту.

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Ми продовжуємо підтримувати перспективу деескалації за допомогою дипломатії. Але ми також добре розуміємо перспективи цього, враховуючи очевидні кроки, які Росія робить прямо на наших очах. Ставки цього занадто високі,

– наголосили у США.

Там додали, що зусилля Росії покращити своє стратегічне положення вже зазнають невдачі. Вони погіршаться ще більше, якщо Кремль наважиться на військовий напад.

Зараз НАТО є сильним та цілеспрямованим. Водночас Росія стає ізольованою від усього світу та все більш залежною від Китаю. Адже обидві країни виявлять світогляд, який суперечить західним принципам.

Що відомо про розмову Байдена та Путіна

Розмова президентів відбулася на тлі нарощення російських військ біля кордонів України. Під час спілкування, яке тривало близько години, Байден вкотре пригрозив Путіну швидкими та серйозними санкціями у відповідь на агресію проти України.

Очільник Білого дому наголосив, що вторгнення призведе до масових людських страждань і послабить авторитет Росії. США прагнуть вирішити ситуацію дипломатичним шляхом, однак вони готові реагувати на будь-які сценарії.

У Кремлі запевнили, що планують проаналізувати пропозиції Байдена. Відомо, що під час розмови Путін говорив про "занепокоєння Москви".

До речі, перед тим ситуацію біля України обговорили міністр оборони США Ллойд Остін та його російський колега Сергій Шойгу.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!