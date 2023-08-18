Досі цінний для Кремля: як ще можуть використати арештованого генерала Суровікіна

Російського генерала Сєргєя Суровікіна, якого вважають союзником Євгена Пригожина, відсторонили від справ і тримають під домашнім арештом. ЗМІ повідомляють, що йому нібито дозволили приймати гостей, зокрема своїх підлеглих.

Військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що такі умови утримання Суровікіна можуть свідчити про те, що він досі залишається корисним для Путіна. При потребі його можуть використати для виконання певних завдань.

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Важливість Суровікіна для Кремля

Колишній командувач окупаційними військами Росії Суровікін належить до когорти людей, які можуть виконати будь-які завдання і зробити це якісно. А головне – не виходячи за рамки, в які його поставили. У ролі такого генерала він ще може знадобитися Кремлю.

Суровікіну дали час "відсидітися". Якщо він буде тримати язик за зубами й не лізти в інформаційний простір, тоді його можуть знову повернути. Зараз потрібна інформаційна блокада, його вивели з інформаційного потоку для того, щоб про нього поки забули,

– сказав військовий експерт.

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Чи дадуть Суровікіну другий шанс

Роман Світан зауважує, що в ситуації з російським генералом все залежатиме від потреб Кремля. Його можуть декілька разів використати, а потім знову забути. Також можливо, що Суровікіну доручать виконувати довготривале завдання.

Можливості Суровікіна для військово-політичного керівництва Росії зрозумілі. Наразі в ньому немає потреби, але це не означає, що вона не з’явиться в майбутньому,

– зауважив Роман Світан.

Затримання Суровікіна: що відомо

Наприкінці червня, через кілька днів після невдалого заколоту Пригожина, російські ЗМІ повідомили про арешт генерала Суровікіна. Мовилося про те, що його нібито відправили до СІЗО "Лефортово".

Представники ГУР також зазначали, що російські спецслужби серйозно взялись за діяльність Суровікіна і розслідують його ймовірну причетність до заколоту Пригожина.

Повідомлялося, що разом із Суровікіним був заарештований його заступник генерал-полковник Андрій Юдін. Але згодом він вийшов на зв'язок та заявив, що перебуває у відпустці вдома, а про місцеперебування Сергія Суровікіна йому невідомо.

Суровікін з 2017 року був почесним членом ПВК "Вагнера" та мав жетон з номером М-3744.