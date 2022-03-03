Досить слів: в ОП закликали негайно надати гуманітарні коридори

Михайло Подоляк закликав міжнародні організації створити гуманітарні коридори в Україні. З сіл та містечок потрібно вивезти дітей.

Населені пункти, біля яких стоять російські військові, стають місцями вбивств та мародерства. Туди потрібно терміново організувати "зелені коридори".

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Потрібні гуманітарні коридори – продукти, медикаменти, проїзд швидких, евакуація дітей. Чекаємо на активну допомогу від міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ. Досить слів,

– наголосив радник керівника Офісу Президента.

Зауважимо, раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук різко розкритикувала ОБСЄ, ООН та "Червоний Хрест". Все тому, що вони не організовують "зелені коридори" в Україні. Водночас коли це робить Україна – російські терористи відкривають вогонь.

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