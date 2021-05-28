Отруєння, переслідування та вбивства: дослідник Bellingcat розповів про злочини Росії за 7 років

Вебресурсу журналістських розслідувань Bellingcat вдалося викрити понад 15 злочинів за участю російських спецслужб за останні 7 років. Вони довели, що більшість убивств чи терактів фінансувалися Росією.

Як заявив провідний дослідник Росії Bellingcat Христо Грозєв, до злочинів причетні співробітники ФСБ та ГРУ Росії.

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За словами Грозєва, багато з цих злочинів були скоєні за межами території Росії. У цьому контексті він згадує замахи на життя або акти саботажу.

Тільки за останні сім років Bellingcat розслідував більш як півтора десятка злочинів… У всіх цих випадках наш аналіз показав, що злочини були сплановані й здійснені російськими спецслужбами,

​– сказав Грозєв.

Найгучніші інциденти, до яких причетні російські спецслужби:

Організацію вибухів на складах боєприпасів, зокрема й у Чехії наприкінці 2014 року, внаслідок яких загинули мирні жителі. А також вибухи на кількох болгарських складах зброї, призначеної для експорту в Грузію та Україну.

Замахи на життя болгарського виробника зброї Еміліана Гебрева та двох інших громадян Болгарії у 2015 році. Убивство громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі у Берліні в серпні 2019 року.

Отруєння Сергія і Юлії Скрипалів та Дона Стерджеса у Великій Британії 2018 року.

Дослідник Росії Bellingcat підкреслив, що усі ці вбивства й теракти вчинені безпосередньо під керівництвом ГРУ. Крім того, за його даними, виконавці отримали за них нагороди в Росії.

Ми виявили понад 30 членів угрупування, які за останнє десятиліття здійснили сотні поїздок по Європі та світу з фіктивними посвідченнями особи, виданими урядом,

– приголомшив дослідник.

Викриття російського "загону вбивць"

Христо Грозєв також розповів, що розслідування виявили проксі-структуру, яка проводила закордонні операції під керівництвом ФСБ. Ця проксі-структура, за його словами, діє під прикриттям групи компаній "Вимпел", що маскується під приватну охоронну фірму, яка належить колишнім офіцерам ФСБ.

"Насправді вона є загоном убивць, що виконує замовлення ФСБ так само як і оперативники ГРУ, члени якого отримали найвищі військові нагороди Росії та пересуваються по світу з виданими урядом фейковими посвідченнями", – додав він.

Дослідник зауважив, що російські спецслужби діють і всередині Росії. Він зауважив, члени тих самих груп ФСБ вели систематичне стеження за щонайменше п'ятьма, громадянами Росії. Врешті цих п'ятьох росіян отруїли невстановленими хімічними речовинами, а троє з них померли.