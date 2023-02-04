Україна розірвала угоду з Росією щодо дослідження космосу
Джерело:телеграм Тараса Мельничука
Урядовці ухвалили рішення про припинення угоди між Україною та Росією щодо співробітництва у сфері дослідження космосу. Сталося це під час засідання Кабінету Міністрів.
Деталі розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Важливо Україна розірвала угоду з Росією про співпрацю у сфері атомної енергетики
Він повідомив, що ця угода діяла від серпня 1996 року і передбачала дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.
Цікаво, що поки Росія запускає зроблену для Ірану "рухлядь" в космос та просить у Тегерана дати їй трохи нею покористуватися, ми отримуватимемо рік супутникові SAR-знімки від ICEYE. SAR можуть знімати вночі та через хмарність – плюс над українською територією, яка більшу частину року похмура.
Які ще угоди з Росією розірвала Україна
Додамо, що у грудні 2022 року український Кабмін припинив дію низки угод із Білоруссю. Зокрема, втратила чинність угода про повітряне сполучення, яка діяла від 1995 року. Водночас Україна також припинила дію угод з Росією про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту.
Ще навесні 2022 року уряд денонсував угоду з Росією про співробітництво в ракетно-космічній галузі. У Кабміні переконані, що існування угоди є неприпустимою в умовах:
- повномасштабної військової агресії країни-терористки проти України,
- тимчасової окупації нею частини української території,
- скоєння Росією воєнних злочинів, що грубо порушують принципи та норми міжнародного військового та гуманітарного права,
- використання окупантами ракетно-космічної та ракетної техніки з метою геноциду українців.