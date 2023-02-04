Україна розірвала угоду з Росією щодо дослідження космосу

Урядовці ухвалили рішення про припинення угоди між Україною та Росією щодо співробітництва у сфері дослідження космосу. Сталося це під час засідання Кабінету Міністрів.

Деталі розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Важливо Україна розірвала угоду з Росією про співпрацю у сфері атомної енергетики

Він повідомив, що ця угода діяла від серпня 1996 року і передбачала дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.

Цікаво, що поки Росія запускає зроблену для Ірану "рухлядь" в космос та просить у Тегерана дати їй трохи нею покористуватися, ми отримуватимемо рік супутникові SAR-знімки від ICEYE. SAR можуть знімати вночі та через хмарність – плюс над українською територією, яка більшу частину року похмура.

Які ще угоди з Росією розірвала Україна

Додамо, що у грудні 2022 року український Кабмін припинив дію низки угод із Білоруссю. Зокрема, втратила чинність угода про повітряне сполучення, яка діяла від 1995 року. Водночас Україна також припинила дію угод з Росією про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту.

Ще навесні 2022 року уряд денонсував угоду з Росією про співробітництво в ракетно-космічній галузі. У Кабміні переконані, що існування угоди є неприпустимою в умовах: