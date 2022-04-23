Дослухалися до громадськості: на Одещині передумали скасовувати комендантський час

На Одещині у Великодню ніч таки буде комендантська година. Щоправда вона буде на годину коротшою, ніж вже наступного дня.

Відповідне рішення ухвалила Одеська обласна військова адміністрація. Зокрема це трапилось після того, як повідомили про її скасування.

Зауважте На Одещині та Львівщині скасовують комендантську годину у Великодню ніч

На Одещині у Великодню ніч діятиме комендантський час

...Час комендантської години у Великодню ніч на території Одеси та Одеської області встановлюється з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня,

– мовиться у повідомленні.

Відповідне розпорядження дав керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

У ОВА повідомили, що рішення ухвалили з метою дотримання безпеки усіх мешканців міста і області, парафіян та духовенства.

Влада повідомила, які обмеження діятимуть:

заборонено перебувати у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень;

освячення їжі на Великдень в храмах має відбуватись без масового скупчення людей та з дотриманням комендантської години;

влада дуже радить не збиратись в групи навіть у церкві, мати паспорт та з розумінням ставитися до ймовірних перевірок.

Додали, що з 24 квітня й надалі час комендантської години на території Одеси та області триватиме з 22:00 до 05:00.

Варто відзначити, що люди в Одесі таке рішення вважають правильним. Зокрема вони написали у коментарях:

"дякую, що все ж таки ухвалили правильне рішення як для реалій сьогодення!";

"дякую, що прислухаєтесь до громадськості та змінили рішення. Це правильне рішення. Слава Україні!";

"розумне рішення! Дякую що прислухаєтесь до думки громадськості!;

"нарешті! Правильне рішення. І посвятити всі встигнуть, і комендантська година залишиться. Дякуємо, що прислухаєтеся до людей!".

Дивіться також – Росія може влаштувати провокації в церквах на Великдень, – СБУ: відео