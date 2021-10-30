Доставляють замовлення на електровізку: у Вінниці відкрили перший соціальний ресторан

У Вінниці відкрився перший у місті соціальний ресторан, де працюють люди з інвалідністю. Проєкт прагне надихнути роботодавців не боятись брати працівників на візках на роботу, а суспільство – стати лояльнішими.

У закладі готують вареники із солоним сиром, м'ясом, картоплею, а ще – традиційний український борщ. Керівниця проєкту соціального ресторану Олена Павлова розповіла, що наразі ресторан працює в режимі громадського простору й на доставку.

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"Як повноцінний ресторан ми відкриємось навесні 2022 року. Нині триває розробка дизайну і будемо входити у ремонт. Але у нас вже є люди з інвалідністю, які готові працювати та розвиватись, тому ми вирішили працювати на доставку", – сказала Олена Павлова.

Брати на роботу людей з інвалідністю остерігаються

Протестувати роботу ресторану вирішили ще до відкриття. Першими, хто зголосився працювати на доставці, стали Георгій Млодзяновський та його дівчина Інна. Пара все робить разом, адже так і простіше, і веселіше, зізналися вони.

Хлопець розповів: знайти роботу людині з інвалідністю не просто, адже роботодавці остерігаються, що людина на візку може якісно виконувати завдання.

Дуже багато людей не сприймають людину з інвалідністю. Особисто я надіслав понад 1,5 тисячі резюме,

– розповів кур'єр Георгій Млодзяновський.

Їжу доставляють на електровізку

Пара доставляє їжу на електровізку. Великі відстані долають досить швидко. Громадським транспортом користуються, але рідко. Водночас замовлена страва потрапляє до клієнтів вчасно і ще гаряченькою.

Дехто з клієнтів соціального ресторану розповів, що полюбляє замовляти вареники у закладу, адже готують там смачно. Молода пара від роботи отримує задоволення і надалі мріє працювати, але уже на кухні. Вони намагаються продемонструвати всім оточуючим, що працювати може кожен.

У Вінниці – перший соціальний ресторан: дивіться відео