Розворот Болгарії в бік Росії: чи втратить Україна одного з головних союзників на Балканах

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Болгарія продемонструвала, що є відданим союзником та лобістом інтересів нашої держави. Ця підтримка має не лише моральний вимір, але й цілком осяжний практичний.

Та через низку скандалів та хаосу в Болгарії чекають на дострокові вибори, які можуть розвернути її в бік Росії. 24 Канал пояснює, наскільки важлива ця держава зараз для України.

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Чому для України така важлива допомога Болгарії

Болгарія приєдналася до декларації G7 на підтримку України, країна прийняла тисячі українських біженців, допомагає в розмінуванні Чорного моря, навчає українських військових та моряків за стандартами НАТО (Болгарія – член Альянсу з 2004 року).

Країна також бере участь у коаліції F-16, перерахувала Україні десятки мільйонів євро допомоги, а також передала свою воєнну техніку, зокрема й вже легендарні 100 БТРів (насправді їх у рази більше). Крім того, Болгарія надала Україні дефіцитні снаряди (як радянську спадщину, так і нового виробництво) та стала хабом з ремонту військової техніки та важливим логістичним вузлом, зокрема, й для експорту зерна.

Допомога Болгарії зіграла ключову роль в перші місяці вторгнення, коли до України почала надходити болгарська зброя та боєприпаси. В якийсь момент обсяг сягав 30% від усієї військової допомоги. Допомога ця була таємна, оскільки уряд країни спершу не бажав накликати гнів Росії. Втім, поступово країна почала очищення від російських впливів і заявила про свою позицію голосно та офіційно.

Нині Болгарія продовжує цей курс. Як говорив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в січні, його країна робить все можливе, щоб підтримувати Україну.

Найважливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї в Болгарії. Це сфера виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася ще в радянські часи, і ця спеціалізація зберігається. Отже, оборонна промисловість працює практично в режимі 24/7, і основна частина цього виробництва йде в Україну, безпосередньо чи через третіх осіб,

– Тодор Тагарев про підтримку України.

Підтримка України корисна і самій Болгарії. Країни ЄС інвестували в оборонні підприємства в цій країні сотні мільйонів євро. Також роль важливого союзника України – це пряма інвестиція у зростання міжнародного авторитету Болгарії.

Вдячні за вашу політичну підтримку на всіх рівнях: нашого руху до Європейського Союзу та НАТО, а також українських ініціатив в ООН. І, звісно, дякуємо за суттєву військову допомогу. Раді, що народ Болгарії з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашому боці, на боці правди. Дякуємо, що ви підтримуєте такий дух. Ми цього не забудемо,

– президент України Зеленський відзначає вагомий внесок Болгарії у справу підтримки України, 7 лютого 2024 року.

Візити до Києва 7 лютого 2024 року спікера болгарського парламенту Росена Желязкова і 26 лютого прем'єр-міністра Болгарії Ніколая Денкова та інших урядовців, зокрема міністра юстиції, міністра енергетики та голови Генштабу, засвідчили унікальну гармонію в стосунках двох держав та не менш унікальну взаємоповагу та розуміння.

Який вплив на Болгарію мають росіяни і хто такий Румен Радев?

Здавалося б, що ситуація win-win, але, як це завжди буває, раптово з’являється той, кому це не подобається.

Насправді це питання риторичне і персонажа на роль "невістки з анекдоту" довго шукати не потрібно. Це Росія.

Болгарія стереотипно тривалий час вважалася проросійською. І на це були підстави:

росіяни міцно засіли в цій країні й нікуди не поділися навіть після деокупації та відновлення незалежності країни в 1989 році. Навпаки радянська приказка "Курица – не птица, Болгария – не заграница" активно впроваджувалась в життя Росією й надалі, перетворившись на мемне кліше російських пропагандистів – "болгари восхітілісь".

Мова й про величні заводи російського "Лукойла" в Бургасі та Камено разом із 220 АЗС по всій країні.

Також не варто забувати й історію про російських шпигунів. Влітку 2022-го зі Софії було видворено 70 дипломатів з країни-агресорки,

"М'яка сила" та агенти впливу (за даними опитування Euronews / Ipsos, нині 37% болгар приязно ставляться до Путіна, а це, на хвилинку, рекорд у Європі).

Як не дивно, але найвідомішим агентом впливу є чинний президент країни Румен Радев. Він не приховує своїх симпатій до Путіна і відзначався багатьма антиукраїнськими заявами та не менш антиукраїнськими діями. Зокрема, намагався блокувати надання Україні військової допомоги. Переконати Радева (між іншим, льотчика-генерала, який проходив навчання в США) не вдалося навіть президенту Зеленському. Їхня публічна дискусія 6 липня 2023 року в Софії перетворилася на відверту суперечку.

Україна та НАТО повинні мати спільні цінності. Інакше й не може бути. Ви не можете підтримувати Росію та підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче зруйнувати НАТО, хоче зруйнувати Європу та Європейський Союз, це їхня мета. Ви мене розумієте?

– Зеленський намагається переконати свого болгарського колегу стани на правильний бік історії 6 липня 2023 року.

На щастя, Болгарія – парламентська республіка, а тому посада президента в ній суто номінальна, тому весь цей час зусилля пана Радєва вдавалося нівелювати.

Скандал у шляхетній родині: що трапилося у Болгарії

Головну роль у цьому відігравала керівна проєвропейська та відповідно проукраїнська коаліція у складі двох політсил:

консервативного блоку ГЕРБ-СДС ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії" і "Союз демократичних сил")

та ліберального альянсу "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія (ПП-ДБ).

У травні 2023 року партії уклали угоду, відповідно до якої було сформовано уряд, який мав мінятися кожні 9 місяців. Так було покладено край тривалій політичній кризі, що продовжувалася в Болгарії 2 роки та призвела до 5 виборів, починаючи з квітня 2021 року.

Першим прем'єром став Ніколай Денков (представник ПП-ДБ). За цей час він зробив чимало – уряд націоналізував нафтовий термінал "Росенец", який раніше належав російській компанії "Лукойл". Також на російську компанію були накладені санкції та обмеження. А з 1 березня 2024 року Болгарія заборонила імпорт російської нафти.

До цього попередники Денкова не пристали на російський шантаж платити за газ в рублях і зробили все, щоб "Болгарія не замерзла". Нині країна отримує газ здебільшого від Азербайджану. За каденції Денкова Болгарія почала довгоочікувану судову реформу та приєднадася до Шенгенської зони (наразі – частково, але прем'єр обіцяв, що до кінця 2024 року процес буде завершено).



Президент Зеленський у Софії разом із Ніколаєм Денковим і Марією Габріель / Фото EPA/UPG

5 березня 2024 року Денков, відповідно до угоди, подав у відставку й приготувався стати віцепрем'єром. Новим прем’єром мала стати Марія Габріель (партія ГЕРБ), що обіймала посаду віцепрем'єрки та міністерки закордонних справ. Вона почала переговори про формування нового уряду, але вже незабаром (26 березня) повідомила, що відмовляється скористатися мандатом на формування нового кабміну.

Те ж саме наступного дня зробили нещодавні партнери по коаліції ПП-ДБ, а 28 березня їхній челендж підтримала фракція "Є такий народ" (болгарські популісти), якій це право надав президент Радев.

Причиною став провал переговорів щодо посади міністра закордонних справ, а також питання – чи може пані Габріель й надалі поєднувати цю посаду. Все це спровокувало конфлікт і нині сторони говорять про невідворотні нові вибори, які можуть стати для Болгарії вже шостими, починаючи з квітня 2021 року.



Призначення Денкова прем'єром у травні 2023 року поклало край тривалій кризі в Болгарії, нині примари нової кризи повертаються

Цікаво, що провал цей був запрограмований ЗМІ. Ті почали активно бомбардувати інсайдами про переговори союзників та всіляко спекулювати на темі ротації. А ще – відверто цькувати Марію Габріель в кращих традиціях п'ятихвилинок ненависті Корчинського-Джангірова (нібито вона внесла до списку кандидатів до уряду людей проти їх волі).

До "цькування" долучилися деякі представники блоку ПП-ДБ, що остаточно перетворило ситуацію на неконтрольовану.

Чи є тут рука Кремля?

Зі сторони це нагадало сплановану інформаційну атаку й нині дає привід думати про "руку Москви". Прямих доказів цьому немає, проте стосовно Росії, з огляду на її роль у сучасному світі, нині завжди має діяти принцип винуватості.

Аргументів цьому додає активізація ще одних "агентів впливу" Росії – промосковської партії "Відродження". Це болгарські євроскептики, відомі своїми антиукраїнськими заявами, зокрема, вони намагалися підняти місцевих фермерів на блокування українського зерна, але ті виявилися мудрішими.

Тепер же "Відродження" розіграло карту Шенгену та почало поширювати "вкиди", що ЄС планує перетворити Болгарію на великий табір для біженців із Близького Сходу.

31 березня 2024 року Болгарія та Румунія частково приєдналися до Шенгенської зони. Це передбачає скасування внутрішніх перевірок на повітряних і морських кордонах.

Метою партії "Відродження" є провокація антимігрантської істерії, й разом з урядовою кризою це створює такий собі ідеальний шторм, в результаті якого рейтинг прозахідних партій падає, натомість зростає популярність лівих популістів, які люблять Росію та її гроші.

Нині виконувачем обов’язків прем'єр-міністра є голова рахункової палати Болгарії Димитро Главчев. З ним на чолі країна знову піде на вибори. Їхні результати можуть розвернути Болгарію у бік від Європи до Росії, а також суттєво вплинути на підтримку цієї країни нашої держави. І така перспектива відверто бентежить.