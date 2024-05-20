Кожне поранення обличчя – індивідуальне: як хірурги працюють з травмами війни

Війна Росії проти України щоденно травмує не лише серця людей, але й залишає жахливі спогади на тілах та обличчях. Щоденно з фронту повертаються військові з ампутаціями, а також іншими фізичними та психологічними травмами. Реабілітаційний центр "Незламні" надає допомогу українцям, які постраждали від воєнних дій.

Одним із людей, яким вони допомагають став військовослужбовець Олег Лутчин. Він розповів свою історію для проєкту "Краса в незламності" на 24 Каналі.

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Прийняв рішення про ампутацію: історія військовослужбовця Олега Лутчина

В лютому 2023 року Олег Лутчин добровільно вступив у лави Збройних Сил України. Воював на Бахмутському напрямку, де 7 серпня отримав тяжке поранення, що змусило лікарів ампутувати обидві ноги.



Олег Лутчин з сім'єю / Фото з особистого архіву

Спершу Олег відчував сильне пригнічення. Проте фахівці з центру "Незламні", а також його дружина та донька, допомогли йому знову полюбити життя. Зараз чоловік активно працює над власним психологічним і фізичним станом і має великі плани на майбутнє.

Українські хірурги набули неабиякого досвіду через війну в Україні. Сьогодні на їхньому рахунку мільйони таких історій. Та лікарі діляться своїми навичками та не припиняють їх удосконалювати, аби якомога більше українців могли позбутись травм війни.

Як хірурги працюють з травмами війни

Лікарі підкреслюють, що кожне пошкодження обличчя є унікальним: воно може включати ураження лицьового нерва, естетичні та функціональні порушення.

Фахівець з реконструкцій обличчя м'яких тканин, Руслан Салинко, зазначає, що для спеціалістів важливо розуміти, чи готовий пацієнт повністю змінити свій підхід до життя. Якщо людина не готова до цього, їй відмовляють у проведенні операції.

Йому потрібно йти на ряд самопожертв: змінити свій режим життя або десь потерпіти, бо може боліти. Хронічні захворювання, наприклад цукровий діабет, – також є причиною відмови, тому що можуть виникати ускладнення,

– наголошує лікар-онкохірург.

Крім того, Руслан підкреслює важливість належної реабілітації пацієнта після реконструкції обличчя. Недотримання стандартів, зокрема, у догляді за рубцем, може призвести до неприємного вигляду та спотворення форми обличчя.

"Тому необхідно мотивувати спеціалістів не лише на проведення таких операцій, але й на навчання, оскільки внутрішнього запалу надовго не вистачить", – зауважує Руслан Салинко.

Водночас фахівець стверджує, що зараз українські спеціалісти мають більший досвід, який накопичився протягом минулих років, ніж їхні колеги з інших країн. Цей досвід викликає інтерес серед колег з Європи та Сполучених Штатів Америки.