Досвяткувались: у Росії феєрверк відірвав голову полковнику поліції
4 січня 2022 , 13:15Читать новость на русском
Джерело:Ya62.ru
У Росії запуск феєрверків призвів до загибелі 37-річного чоловіка. За даними ЗМІ, він був полковником поліції.
Трагедія сталася 1 січня у селі Федорівське Захарівського району Рязанської області. Туди загиблий прибув у гості, щоб відсвяткувати Новий рік зі знайомими.
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У Захарівському районі о першій годині ночі загинула людина, феєрверк відірвав голову,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці підтвердили факт загибелі. Наразі триває досудова перевірка.
В Італії 16 людей постраждали від феєрверків
- У новорічну ніч в Італії 16 людей постраждали від запусків петард та феєрверків.
- Зокрема, у регіоні Апулія 40-річному жителю міста Таранто відірвало руку. Ще один постраждалий у регіоні Кампанія, до якого належить Неаполь, втратив око.
- ЗМІ повідомляють, що найбільше постраждалих – саме у Неаполі. У святковий час там травмувалися щонайменше 9 людей.