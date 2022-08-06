Досягли значних успіхів у знищенні тилових баз окупантів, – Зеленський подякував ЗСУ та розвідці

Цього тижня бійці ЗСУ та розвідники досягли потужних результатів у знищенні логістики російської армії. Кожен удар по складах боєприпасів ворога врятував сотні життів.

Про це під час свого вечірнього звернення 6 серпня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він подякував українським захисникам, які надзвичайно хоробро – а в найгарячіших точках фронту просто-таки надлюдськими зусиллями – стримують російських загарбників.

До теми Окупантам дісталося у Чорнобаївці, Олешках і Брускинському: ЗСУ поцілили у 6 складів і 2 пункти

Зеленський подякував ЗСУ та розвідці

Президент зауважив, що російська армія не змінить своєї тактики. Окупанти знають, що програють українцям у прямих боях та поступаються в майстерності. Тому вони роблять ставку на артилерію й тотальні обстріли.

Вони намагаються зруйнувати все перед собою та зайти на руїни. І я вдячний кожному й кожній, хто і в таких умовах все ж стримує окупантів на Донбасі, на Харківщині, на Миколаївському напрямку – всюди, де зараз найгостріше протистояння,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що за цей тиждень ЗСУ та розвідка досягли потужних результатів у знищенні логістики російської армії – тилових баз загарбників.

"І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя всіх нас, життя українських військових і цивільних", – наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що, звичайно ж, також дякує партнерам, які постачають Україні необхідну зброю.

"Зокрема, цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від Сполучених Штатів, який містить і боєприпаси для "Хаймарсів". Дуже дякую. Усі вони застосовуються максимально точно та з користю для загальної стратегії нашої оборони", – розповів президент.

Глава держави підсумував, що український уряд робить усе, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї для ЗСУ.

Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського:

Буде цікаво – ЗСУ за добу знищили аж 3 командні пункти окупантів на Півдні: дивіться відео