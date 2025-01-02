Якого результату досягли українські дрони та які інновації стануть вирішальними в 2025 році

Протягом 2024 року Україна здійснила понад 7 тисяч ударів по території Росії. Здебільшого ударів завдавали за допомогою власних розробок. Українські дрони використовувались для знищення ворожих військових, стратегічних об'єктів.

Українські безпілотники прилітають чітко у ціль та виконують своє завдання. Це 24 Каналу зауважив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

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Реактивні технології

Анатолій Храпчинський пояснив, що Росія запускає по 40 – 100 дронів, щоб влучити у ціль. Натомість Україна обрала якість. ЗСУ прицільно влучають у потрібні об’єкти, знешкоджують або підривають логістику ворога, ламають можливості будувати будь-які безпілотники, зокрема, "Шахеди".

2025 рік, найімовірніше, буде більш реактивною технологією. Тобто ми кажемо про використання дронів на реактивній тязі, про появу малих ракет середньої дальності, до тисячі кілометрів, які будуть випускатися вже приватними українськими компаніями,

– підкреслив він.

Наприклад, системи інерційної навігації дозволяють нашим дронам долітати на глибину 2 тисячі кілометрів на території Росії під ворожим РЕБом. Розраховувалось на те, що вони будуть працювати на швидкостях до тисячі кілометрів на годину, тому безпілотники уже передбачали реактивну тягу.

Точкові удари по ворожій території будуть продовжуватись. Захід не може заборонити ЗСУ використовувати українські розробки. Потрібно збільшувати виробничі можливості України, щоб масштабувати кількість засобів.

Використання штучного інтелекту

Заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ зазначив, що Україна зараз перебуває у динамічній війні, коли застосовуються сучасні види озброєння, але також і тяжка техніка, і артилерія. Зокрема, Україна суттєво вплинула на розвиток штучного інтелекту у дронах.

Ми потребуємо великої кількості зброї, якою буде керувати мала кількість особового складу. Тому що ми не можемо забезпечити потужну кількість особового складу, тому треба навчати наші системи працювати разом у комплексі, обмінюватися інформацією. Водночас щоб на полі бойових дій дивилось декілька операторів, які приймали кінцеве рішення щодо знищення якоїсь позиції,

– сказав він.

Можна спостерігати активне використання систем машинного зору, коли відбувається наведення на потрібні цілі. На думку експерта з авіації, у 2025 році можна буде побачити більше таких роботизованих штурмів ворожих позицій, де буде використовуватись велика кількість різноманітних безпілотників, наземних, повітряних. Вони працюватимуть між собою узгоджено.

Якщо використовувати штучний інтелект для далекобійних ударів у тих же реактивних безпілотниках, це також дозволить українським військовим виконувати низку операцій з прориву засобів ППО, підриву засобів РЕБ росіян. Наприклад, перша група безпілотників буде заходити для того, щоб розвідувати повністю ділянку, знищити там засоби ППО або РЕБ, якщо вони будуть. Далі – використання інших засобів ураження.

"Усе це відбувається під контролем одного оператора. Він може контролювати, наприклад, знищення Керченського мосту з урахуванням набору 30 – 40 безпілотників надводних, 10 повітряних і додатково – реактивні ракети, які мають можливість координуватись та мати зв'язок з іншими засобами", – припустив Храпчинський.

За його словами, в України дуже багато роботи щодо розв’язання різних проблем у цьому напрямку. Однак ця війна однозначно внесе деякі корективи у стандарти НАТО.