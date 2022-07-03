ЗСУ загнали ворога в точкові бої, – військовий експерт про досягнення на Сході

Росіяни постійно обстрілюють Лисичанськ, тривають гарячі бойові дії. Однак на Сході українські оборонці загнали ворожу армію у точкові бої.

Противник зазнає втрат. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Мусієнко.

Увага Снаряд прилетів у спальню: 12-річний Стас втратив частину черепа після удару – щемкі кадри

За його словами, українська армія реалізовує дуже важливу стратегію у межах маневрової оборони, яка спрямована на виснаження ворога.

Зараз деякі скептики говорять про ризики потенційної втрати Луганщини. Однак я бачу ситуацію з іншого боку,

– зазначив Мусієнко.

Він постійно відстежував динаміку подій у квітні, коли росіяни відступили з Київського напрямку і провела підготовку до активних наступальних дій на Сході. То тоді, з російської точки зору, фронт мав виглядати так:

з Півдня вони хотіли прорватись у район Гуляйполя і далі рухатися на північний схід. Тобто повністю "закрити" Донеччину;

а з Півночі вони мали прориватись через Ізюм, Харківщину. І так замкнути кільце довкола українського угруповування військ.

Тому те, що українські сили оборони зуміли нав'язати противнику сценарій ведення бойових дій. Відтак зуміли загнати ворога у точкові бої, зведені до трьох напрямків – Лисичанськ, Бахмут і Слов'янськ. Це досягнення,

– наголосив Мусієнко.

Ворог закріплюється в Лисичанську: останні новини

У Генштабі підтвердили, що росіяни справді закріплюються в Лисичанську. Також ворог вів наступ поблизу Білогорівки, але змушений був відійти.

Росіяни вже повідомляли про начебто "взяття" Лисичанська, проте у Нацгвардії це спростували.

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, саме в Лисичанську зараз – головний "театр бойових дій" на Сході.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що росіяни кинули на Лисичанськ, мабуть, всі сили і атакують місто з незрозумілою жорстокою тактикою.

Військовий експерт назвав терміни контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Найгарячіша ситуація – на Донбасі

Основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні позицій в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Крім того, ворог наступав поблизу Білогорівки, але успіху не мав, тому відійшов.

На Слов’янському напрямку росіяни обороняються. Вони обстріляли населені пункти Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки.

Неодноразово безуспішно намагалися штурмувати Мазанівку. Отримали відсіч та відійшли.

Армія агресора також обороняє раніше захоплені позиції на Харківщині. Вони безжально обстрілюють регіон.

Детальніше – 130 день війни, оперативна інформація від Генштабу: відео