ЗСУ загнали ворога в точкові бої, – військовий експерт про досягнення на Сході
Росіяни постійно обстрілюють Лисичанськ, тривають гарячі бойові дії. Однак на Сході українські оборонці загнали ворожу армію у точкові бої.
Противник зазнає втрат. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Мусієнко.
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За його словами, українська армія реалізовує дуже важливу стратегію у межах маневрової оборони, яка спрямована на виснаження ворога.
Зараз деякі скептики говорять про ризики потенційної втрати Луганщини. Однак я бачу ситуацію з іншого боку,
– зазначив Мусієнко.
Він постійно відстежував динаміку подій у квітні, коли росіяни відступили з Київського напрямку і провела підготовку до активних наступальних дій на Сході. То тоді, з російської точки зору, фронт мав виглядати так:
- з Півдня вони хотіли прорватись у район Гуляйполя і далі рухатися на північний схід. Тобто повністю "закрити" Донеччину;
- а з Півночі вони мали прориватись через Ізюм, Харківщину. І так замкнути кільце довкола українського угруповування військ.
Тому те, що українські сили оборони зуміли нав'язати противнику сценарій ведення бойових дій. Відтак зуміли загнати ворога у точкові бої, зведені до трьох напрямків – Лисичанськ, Бахмут і Слов'янськ. Це досягнення,
– наголосив Мусієнко.
Ворог закріплюється в Лисичанську: останні новини
- У Генштабі підтвердили, що росіяни справді закріплюються в Лисичанську. Також ворог вів наступ поблизу Білогорівки, але змушений був відійти.
- Росіяни вже повідомляли про начебто "взяття" Лисичанська, проте у Нацгвардії це спростували.
- За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, саме в Лисичанську зараз – головний "театр бойових дій" на Сході.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що росіяни кинули на Лисичанськ, мабуть, всі сили і атакують місто з незрозумілою жорстокою тактикою.
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Найгарячіша ситуація – на Донбасі
- Основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні позицій в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Крім того, ворог наступав поблизу Білогорівки, але успіху не мав, тому відійшов.
- На Слов’янському напрямку росіяни обороняються. Вони обстріляли населені пункти Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки.
- Неодноразово безуспішно намагалися штурмувати Мазанівку. Отримали відсіч та відійшли.
- Армія агресора також обороняє раніше захоплені позиції на Харківщині. Вони безжально обстрілюють регіон.
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