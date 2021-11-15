"Досягнули плато": в Україні фіксують зниження основних негативних COVID-показників
15 листопада 2021 , 17:19Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
В Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації зі захворюваністю на COVID-19. Зокрема фіксують зниження основних негативних показників.
Про це йшлося на селекторній нараді, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського.
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В Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації,
– повідомив Денис Шмигаль.
Відтак, прем'єр-міністр зазначив, що:
- за минулий тиждень виявлено 139,9 тисячі нових випадків, а тижнем раніше – 152 тисячі.
- наразі зайнято 50 тисяч 962 ліжкомісця, минулого тижня показник становив 51 тисячу 700.
- За минулий тиждень госпіталізували 30 тисяч осіб, а позаминулого тижня – 34 тисячі.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- захворіли 2 878 674 особи;
- одужали 2 421 495 громадян;
- померли 66 852 пацієнти.