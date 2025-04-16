Світ не зміг гарантувати ядерну безпеку: вихід лише один, і він – ще небезпечніший

Ні ядерні держави, ні договори, які вони підписали щодо ядерної безпеки, не змогли гарантувати ядерне стримування. Їхні дії та реакції на російську агресію та погрози були нерішучими, тому тепер держави стоять перед новим викликом.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат п'яти скликань, перший очільник делегації щодо ядерного роззброєння Юрій Костенко, зауваживши, що більшість країн мають на меті гарантувати власну безпеку, засновану на національних інтересах. Тепер будь-які підписи на паперах та зобов'язання діяти не будуть.

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Система ядерної безпеки луснула, зараз – інша реальність

За словами народного депутата п'яти скликань, уся міжнародна система щодо ядерної зброї луснула.

У 1986 році США, СРСР, Франція, Велика Британія та Китай підписали Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, розроблений ООН. Ці країни були ядерними та взяли на себе зобов'язання не використовувати цю зброю проти неядерних держав, і загалом утримуватись від її використання першими. Тепер ця система стримування перестала діяти.

Вже у 1994 році США, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум. Пізніше до них приєднались Франція та Китай. Країни дали Україні "запевнення", що вони не будуть погрожувати нашій країні ядерною зброєю, а в разі агресії проти України, ці країни розпочнуть консультації щодо того, як дати відсіч.

"З огляду на це, всі підписанти не виконали свої зобов'язання, заплющили очі. Один з них (Росія – 24 Канал) став найлютішим агресором і демонструє всьому світові нехтування будь-якими нормами міжнародного права та зобов'язаннями, які він давав",

– зазначив він.

Костенко наголосив, що зараз – зовсім інша реальність. Усі наративи Кремля про те, що "України не існує як держави", увійшли в політику багатьох країн. Це означає, що все, що було до повномасштабного вторгнення нівелювало усі системи ядерного стримування, які існували.

Свою рішучість не показало і МАГАТЕ, яке створили для того, щоб контролювати нерозповсюдження ядерної зброї. В МАГАТЕ не заявили, що Росія порушила статут ООН, Будапештський меморандум та міжнародне право щодо ядерного тероризму.

Народний депутат п'яти скликань зауважив, що тепер світ постав перед питанням – як рухатись далі у цій ситуації.

Відповідь є – більшість розвинутих країн вже почали дискусію на тему власної ядерної зброї. Мовиться про Японію, Південну Корею, Австралію, Канаду та ЄС. Дуже добре, що Еммануель Макрон зробив заяву про ядерну парасольку над Євросоюзом. Це свідчить, що ніякі письмові зобов'язання не будуть діяти. Світ пішов у розвиток гарантування власної безпеки,

– підкреслив він.

Країни мають таку можливість, адже зараз на чорному ринку можна придбати збагачені уран та плутоній. Цей процес відбувся, бо довгий час світ мовчав та не реагував на порушення вищезгаданого Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Костенко додав, що цей документ мав закінчитись у 1995 році через недостатню кількість країн для підтримки щодо його пролонгації. Однак тоді саме Україна, завдяки самопожертві, допомогла його продовжити.

Тепер ж Росія та США його руйнують. Вашингтон не дотримується принципів Будапештського меморандуму щодо переговорів втрьох (Велика Британія, США та Україна) для напрацювання дій та подальшого їх представлення агресору, тобто Росії.