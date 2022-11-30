Обленерго перевірятимуть дотримання графіків відключення світла

Такі позапланові перевірки ініціювало міністерство енергетики України. Наразі уже здійснили попередній моніторинг.

Він стосувався коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості. Перевірку здійснила Державна інспекція енергетичного нагляду України.

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Не єдина перевірка

За результатами цього моніторингу Міненерго видало наказ, згідно з яким Держенергонагляд здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики протягом періоду воєнного стану. До них залучать представників:

НКРЕКП,

СБУ,

НЕК "Укренерго" (в частині перевірок операторів системи розподілу).

Окрім графіків відключення, перевірятимуть також технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

Щоб контролювати дотримання графіків відключення електричної енергії, уповноважені представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах операторів системи передачі та операторів системи розподілу. Такі чергування відбуватимуться у ранкові та вечірні пікові години.

Важливість перевірок

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, через значні ушкодження енергосистеми України внаслідок атак Росії енергетики цілодобово відновлюють енергопостачання, щоб якомога швидше повернути світло та тепло в оселі українців. А відтак необхідно, щоб "всі енергетичні компанії, оператори систем розподілу працювали злагоджено та відповідально".

Міністр підкреслив, що графіки відключення електроенергії:

мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства,

максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів.

Самі ж оператори систем розподілу мають чітко їх дотримуватися за відсутності аварійних та екстрених ситуацій.

Енергетика України: останні новини

Після останнього масованого обстрілу росіян по нашій енергосистемі дефіцит потужності зріс і наразі складає 30%. Таке зростання було викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

Ремонтувати те, що нищить Росія, доволі складно. При цьому очевидно, що країна-терористка не планує зупинятися на своїх "досягненнях". Так, якщо руйнування та пошкодження будуть значними, наступний блекаут може тривати від 7 до 14 днів.

На тлі таких складнощів з електропостачанням у США заговорили про енергетичну допомогу Україні. Однак наразі важко передбачити, яку саме допомогу Києву може оголосити Вашингтон.

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