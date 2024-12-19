Довб**об, – Зеленський прокоментував "експерименти" Путіна щодо удару "Орєшніком"
19 грудня 2024, 19:33Читать новость на русском
У четвер, 19 грудня, Владімір Путін під час прямої лінії запропонував провести цинічний експеримент з ударом "Орєшніком" по Києву, аби перевірити дієвість ракети. Президент України Зеленський назвав Путіна "доб**обом".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний акаунт Володимира Зеленського в соцмережі Х.
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Як відреагував Зеленський на заяву Путіна
Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довб**об,
– написав Зеленський