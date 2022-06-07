Доведено ЄС: чому російське ТБ – це пропаганда

Дрібничка, але корисно. У шостий пакет санкцій увійшла заборона трансляції в ЄС каналів Rossiya RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24, TV Centre International.

Крім них там поки що були тільки "Раша Тудей" і "Спутнік". Також додали заборону розміщувати на цих каналах рекламу (ТБ або онлайн).

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ЄС провів велику роботу

Якщо вам колись доведеться відповідати на закиди типу "а ви доведіть, що то пропаганда" і "це наступ на свободу слова", посилайтеся не на власну заангажовану думку, а на офіційний висновок ЄС, прийнятий одноголосно усіма країнами-членами.

На широкий загал, це, звичайно, впливу не матиме, але у професійних дискусіях з європейськими інтелектуалами у вас буде на один аргумент більше.

А саме, у рішенні ЄС про шостий пакет санкцій є такі відповіді:

Це пропаганда

Своєю пропагандою Росія неодноразово і постійно втручалася у виборчий процес у ЄС, з метою підсилення російської стратегії з дестабілізації сусідніх країн, ЄС та країн-членів.

Росія використовує пропаганду, щоб виправдати і підтримати свою агресію проти України, при цьому серйозно перекручуючи факти і маніпулюючи ними.

Право на свободу слова забезпечується тим, що у російських пропагандистів лишається можливість провадити іншу діяльність в ЄС, зокрема, брати інтерв'ю. Транслювати – ні.

ні. Ці обмеження лишатимуться у силі, доки Росія не припинить свою агресію проти України і свою пропагандистську діяльність проти ЄС і країн-членів