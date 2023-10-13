Довели свою ефективність, – політолог пояснив ріст довіри до СБУ та Малюка
Джерело:Цензор.НЕТ
Ріст довіри до Служби безпеки України і її керівника Василя Малюка свідчить про успішну боротьбу з ворогами країни як на лінії фронту, так і в тилу.
Про це пише політолог Олексій Голобуцький, аналізуючи останнє опитування Центру Разумкова.
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Політолог підкреслює, що зростання рівня довіри стосується тих людей і інституцій, які безпосередньо пов'язані із захистом держави й довели свою ефективність.
Довіра до Служби перебуває на найвищому рівні за всі часи Незалежності – 66%. Причому СБУ має найвищі показники серед правоохоронних органів,
– акцентує Голобуцький.
За його словами, така довіра викликана успішними діями служби, як-от:
- постійна "бавовна" для окупантів,
- ефективна робота у найгарячіших точках війни,
- зачистка держави від зрадників, "агентів впливу" Росії та "агентів у рясах".
Політолог відзначає, що рейтинг довіри до СБУ значно вищий, ніж до антикорупційних органів.
Так, у НАБУ, САП, НАЗК рейтинг довіри в 2 – 2,5 раза нижчий, ніж у СБУ (НАБУ – 29%, САП – 28%, НАЗК – 27%),
– резюмує Голобуцький.
Нагадаємо, що Центр Разумкова оприлюднив свіже соціологічне опитування. Серед політиків найбільший рівень довіри – у Президента Володимира Зеленського. Серед правоохоронних органів – у Служби безпеки України.