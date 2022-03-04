Довелося підривати міст, – мер Вознесенська про ситуацію в місті
Джерело:телеграм "Суспільне Миколаїв"
Мер Вознесенська, що на Миколаївщині, Євгеній Величко заявив, що ситуація у місті залишається напруженою. Політик пояснив, що напередодні їм довелось підірвати міст.
Відповідну інформацію мер надав станом на 19:40 4 березня. Тобто на 9 день війни, яку Росія почала проти України.
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У Вознесенську довелось підірвати міст
Сьогодні (мовиться про 4 березня – 24 канал) були 2 прильоти на промзону. У мікрорайоні Болгарка та на окраїнах сіл Новогригорівка і Ракове, так і залишаються російські війська,
– заявив Євгеній Величко.
Політик пояснив, що там стоїть важка техніка, проте більшість розійшлись по балках, фермах.
"Сьогодні більш-менш було тихо, агресивних дій не було. Напередодні, 3 березня, міській владі довелося ухвалити рішення про підрив моста, – це перекрило прохід до лікарні", – пояснив Євгеній Величко.
Він додав, що 4 березня, за словами мера міста, прохід відновили.
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