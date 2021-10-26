Довести злочин Коломойського без Дубілета неможливо, – Лещенко
Джерело:24 канал
Вищий антикорупційний суд розглядає можливість заочного розслідування у справі ексголови "Приватбанку" Олександра Дубілета, який зараз перебуває в Ізраїлі. Однак варто розуміти, що від Дубілета залежить і покарання самого Ігоря Коломойського.
Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст та екснардеп Сергій Лещенко. За його словами, Дубілет – частина організації, яку судитимуть за виведення грошей з Приватбанку.
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"Якщо не буду руху по його справі, тоді це уповільнюватиметься весь процес. Треба отримати заочний дозвіл, щоб почати судити всю банду. Дубілет – ключовий фігурант", – сказав Лещенко.
До чого тут Коломойський
Річ у тім, що без Дубілета справа Коломойського фактично зупиняється.
Є певні ланцюги. Операціоніст отримав вказівку від заступника голови правління, той – від Дубілета, а Дубілет від Коломойського. Якщо з ланцюга зникає ланка – довести злочин самого Коломойського фактично неможливо,
– пояснив Лещенко.
Також журналіст зазначив, що перебування Дубілета в Ізраїлі – його свідома втеча від українського правосуддя.
"Він вже казав, що боїться бути в Україні, але жодних аргументів навести не міг. На питання, як він братиме участь у суді, перебуваючи в Ізраїлі, також не відповів. Він діє максимально, щоб збити з пантелику слідство", – підсумував Лещенко.
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Заочне розслідування: про що мовиться
- Слідство просить у суду дозволу на проведення заочного розслідування.
- Річ у тім, що Дубілету надсилали приблизно 20 повісток на допит, однак жодного разу він не з'явився.
- У грудні 2020 року він виїхав в Ізраїль нібито на лікування. Його оголошували у міжнародний розшук.
- Захист Дубілета наполягає, що той не переховується, а просто проживає в Ізраїлі.
- Hаніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисників ексголови правління "Приватбанку" Дубілета і скасувала його заочний арешт.