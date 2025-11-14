Українські ракети в дії: Зеленський показав ексклюзивні кадри запуску "Довгих Нептунів"

У п'ятницю, 14 листопада, стало відомо про запуск ракет "Довгий Нептун" по Росії. В мережі з'явились ексклюзивні кадри запуску.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Дивіться також Можуть змінити хід війни: чому українські "Довгі Нептуни" жахають Росію і чи долітають до Москви

Як виглядав запуск "Довгого Нептуна"?

Уночі 14 листопада українські військові провели пуск ракети "Довгий Нептун" по Росії. Президент України повідомив про успішне застосування ракети та оприлюднив відео запуску.

Момент старту ракети "Довгий Нептун": дивіться відео

Українські "Довгі Нептуни". Робимо більше,

– підписав відео Зеленський.

Нагадаємо, лідер України, заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ та кілька звітів командувача Повітряних сил. Президент наголосив, що такі удари є "цілком справедливою відповіддю на триваючий російський терор".

Нещодавні удари України по силах Росії