Завдає суттєвої шкоди: ракета "Довгий Нептун" може стати козирем України у війні

Україна успішно випробувала свою першу крилату ракету великої дальності "Довгий Нептун". Тоді державі вдалося вразити нафтопереробний завод у Туапсе на території Росії.

Зазначимо, що цей об'єкт розташований приблизно за 1000 кілометрів від підконтрольної Україні території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що відомо про ракету "Довгий Нептун"

Удар по російському Туапсе призвів до пожежі, яку не могли загасити 3 дні. Такі атаки збільшують небезпеку для нафтової промисловості Росії, завдяки якій виживає російська економіка.

Зазначимо, що Україна атакує безпілотниками не лише російські НПЗ, а й трубопроводи та насосні станції. Наразі їй вдалося вивести з ладу близько 10% нафтопереробних потужностей Росії.

По суті, Путін тихо підтвердив Трампу, наскільки сильно наші глибокі удари завдають шкоди російському енергетичному сектору. Це наш козир,

— цитують у виданні народного депутата України Романа Лозинського.

Проте крилаті ракети значно ефективніші, ніж ударні дрони, які були зброєю України для дальніх ударів по Росії. За словами старшого аналітика благодійного фонду "Повернись живим" Миколи Бєлєскова, вони не зможуть змінити хід війни навіть, якщо їх буде більше.

Однак, це зовсім не означає, що Україна не повинна розвивати ракетний потенціал, адже з допомогою ракет та БпЛА вона зможе здійснювати комбіновані удари.

У виданні зауважують, що "Довгий Нептун" вводить Київ у дуже обраний клуб виробників крилатих ракет. Ця зброя з дальністю польоту понад 500 кілометрів несе потужні боєголовки та здатна завдати значної шкоди.

Там додають, що "Нептун" спочатку був розроблений як крилата ракета класу берег-корабель зі 150-кілограмовою боєголовкою і дальністю польоту до 300 кілометрів. Саме ним невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії Україна атакувала російський Чорноморський флот та уразила крейсер "Москва".

Держава працювала над тим, щоб ракета була придатною для наземних атак та могла летіти якомога далі. Результатом цього стала розробка "Довгого Нептуна". В останні місяці його використовували для атак по ворожих цілях поблизу кордону з Україною. Зазначимо, що атака на НПЗ у Туапсе стала найдальшим ударом "Нептуна".

Зверніть увагу! Ракета Нептун є дозвуковою крилатою ракетою, розробленою українською компанією КБ "Луч". Уперше її презентували на міжнародній виставці "Зброя та безпека" в Києві 2015 року, а 2021 року вона надійшла на озброєння Військово-морських сил України. Ракета важить 870 кг і має довжину 5,05 метра.

РК-360МЦ "Нептун" / Інфографіка NV

Додамо, що Україна продовжує розвивати свої технології не лише у виробництві ракет, а й дронів. Нещодавно український президент Володимир Зеленський також продемонстрував український турбореактивний безпілотник "Пекло" з дальністю польоту 700 кілометрів.