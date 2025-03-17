Задоволені результатами, – Зеленський про застосування "Довгого Нептуна"

Володимир Зеленський оцінив перше бойове застосування "Довгого Нептуна". Попередньо, саме ця ракета уразила НПЗ у Туапсе в Краснодарському краї.

У вечірньому зверненні за 17 березня президент Зеленський розповів, що під час Ставки йому доповіли про застосування українських ракет – "Довгого Нептуна", передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні ми будемо говорити про це з нашими партнерами,

– підсумував глава держави.

Президент підкреслив, що українська оборонка разом із західними інвестиціями – це "надійний фундамент для нової архітектури безпеки" континенту.

Зеленський наголосив на потребі у достатній кількості сучасної технологічної зброї, видатків на оборон, інвестицій в оборонне виробництво.

Нагадаємо, що 14 березня Україна атакувала нафтопереробний завод у Туапсе, пожежа на якому гасили 3 доби. У мережі припускають, що для удару по НПЗ було використано саме "Довгий Нептун".