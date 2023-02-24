Зацікавлені якнайшвидше закінчити: чому Путіну невигідна тривала війна

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов вважає, що Росія прагне якомога швидше закінчити війну. Кремлю справді не хочеться воювати довго, адже країна-агресорка має серйозні проблеми.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара. За його словами, Росія не зацікавлена у затягуванні війни.

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Адже окупанти протягом року повномасштабної війни не досягнули особливих успіхів на фронті.

"Фортеця Бахмут стоїть і ні ГРУ, ні вагнерівці, ні інші російські підрозділи нічого не можуть зробити", – зазначив Хара.

У Росії немає диво-зброї чи "Рембо"

Експерт Центру оборонних стратегій зауважив, що попри всі російські публікації про нові методи війни, Росія повернулася до старої тактики – закидувати українські позиції живою силою.

Нехай вони хоч мільйон під рушницю поставлять, але вони не можуть нормально їх тренувати. Спочатку завданням російських сил було стримати наступ українських сил. А зараз якщо й витискають десь (ЗСУ – 24 Канал), то на якусь мінімальну відстань. Але це точно не кілометри,

– наголосив дипломат.

За словами Хари, якби у Росії була якась диво-зброя чи російські "Рембо", ми б вже їх побачили. А так захисники України у перші місяці війни знищили все найкраще, що було у країни-агресорки – і зброю, і спецпризначенців.

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Чому Путіну невигідно затягувати війну

Хара вважає, що зараз навряд чи Росії щось допоможе переламати ситуацію на свою користь. Для України ж подальша війна – це більше знищеної інфраструктури, втрат наших військових.

Попри те, що загарбників гине у рази більше, наші герої також гинуть. Ані ми, ані Росія не зацікавлені у тривалій війні,

– наголосив дипломат.

За його словами, у Кремлі не прагнуть затягування війни з 2 причин.

Тривала війна дедалі більше підриватиме престиж російського диктатора Владіміра Путіна. Росія має обмежені ресурси і не може вести ефективні бойові дії протягом тривалого періоду.

Ядерні погрози Кремля

Під час свого виступу 21 лютого Путін заявив, що Росія призупинила зобов'язання за Договором про стратегічні наступальні озброєння. За словами Хари, таким чином російський диктатор погрожує США ядерними "перегонами озброєнь".

Я думаю, що це обмежиться погрозами, тому що у Росії немає ані технологій, ані грошей на це,

– зазначив дипломат.

Він додав, що Росія все одно вдаватиме з себе Радянський Союз і створюватиме видимість виробництва якоїсь зброї.

Росія хоче, але не може швидко закінчити війну

Однак загалом, на думку експерта Центру оборонних стратегій, країна-агресорка не хоче, аби війна затягувалася надовго.

Росіяни справді зацікавлені якнайшвидше закінчити війну. Але їм не вдається, тому що вони не можуть досягнути успіху,

– зазначив Хара.

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