Довготривала суперечка, – Моравецький про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Білорусь хоче викликати міграційну кризу. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Це супроводжується вторгненням дезінформації: фейками та різними видами пропаганди й кібератаками.

Читайте також Лукашенко зібрав вже 10 тисяч мігрантів для гібридної атаки на Європу, – прем'єр Польщі

За словами прем'єра, акти агресії Кремля та Мінська ще більше об'єднують Польщу та Литву.

Кожен гнівне бурмотіння з боку Кремля чи Мінська повинно викликати консолідацію з нашого боку,

– зазначив Моравецький.

Він додав, що Росія усвідомлює: "чим більше Польща та Литва співпрацюють, тим складніше нав'язати свою волю".

Очікують подальшої дестабілізації

За словами урядовця, Польща очікує подальших спроб дестабілізації від Білорусі.

"Вважаємо, що через сприйняття політичної та геополітичної ситуації навколо нас, на нашому польсько-білоруському, литовсько-білоруському кордоні загрози можуть зрости", – сказав Моравецький.

Суперечка навколо кордонів

Відтак Литва та Польща готуються до довготривалої суперечки навколо кордонів. Моравецький зауважив, що зміцнюватимуть кордони шляхом співпраці. Також посилять фізичний захист від нелегальної імміграції.