Довибори у Верховну Раду: з 1 вересня стартує виборчий процес у двох областях

31 серпня 2021 , 18:51
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Джерело:

"Голос України"

У Херсонській та Черкаській областях 1 вересня розпочинається виборчий процес. У двох округах у неділю, 31 жовтня, пройдуть довибори до Верховної Ради.

У газеті Верховної Ради 31 серпня опублікували офіційні постанови Центральної виборчої комісії щодо проведення проміжних виборів.

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Чому проведуть довибори до Ради 

У ЦВК признали довибори народних депутатів на 31 жовтня ще 9 квітня. Їх проведуть відразу на 2 округах: 

  • №197 у Черкаській області;
  • №184 у Херсонській області. 

Необхідність проведення довиборів з'явилась після того, як Олександр Скічко склав депутатський мандат у березні – він став головою Черкаської Облдержадміністрації. Натомість на Херсонщині проведуть додаткові вибори, адже Ігор Колихаєв обіймає посаду мера Херсону.

Довибори у Раду: останні новини

  • Останні довибори у Верховну Раду провели 28 березня 2021 року на Прикарпатті. 
  • На 8 день після голосування у ЦВК оголосили, що на них переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.
  • Однак екзитполи прогнозували перемогу іншому кандидату, а у русі "ЧЕСНО" заявили начебто зникли 500 бюлетенів. 
Автор: Тетяна Сукач