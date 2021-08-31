Довибори у Верховну Раду: з 1 вересня стартує виборчий процес у двох областях
31 серпня 2021 , 18:51Читать новость на русском
Джерело:"Голос України"
У Херсонській та Черкаській областях 1 вересня розпочинається виборчий процес. У двох округах у неділю, 31 жовтня, пройдуть довибори до Верховної Ради.
У газеті Верховної Ради 31 серпня опублікували офіційні постанови Центральної виборчої комісії щодо проведення проміжних виборів.
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Чому проведуть довибори до Ради
У ЦВК признали довибори народних депутатів на 31 жовтня ще 9 квітня. Їх проведуть відразу на 2 округах:
- №197 у Черкаській області;
- №184 у Херсонській області.
Необхідність проведення довиборів з'явилась після того, як Олександр Скічко склав депутатський мандат у березні – він став головою Черкаської Облдержадміністрації. Натомість на Херсонщині проведуть додаткові вибори, адже Ігор Колихаєв обіймає посаду мера Херсону.
Довибори у Раду: останні новини
- Останні довибори у Верховну Раду провели 28 березня 2021 року на Прикарпатті.
- На 8 день після голосування у ЦВК оголосили, що на них переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.
- Однак екзитполи прогнозували перемогу іншому кандидату, а у русі "ЧЕСНО" заявили начебто зникли 500 бюлетенів.