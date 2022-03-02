Довічне ув'язнення за диверсії та зраду Батьківщині: комітет підтримав законопроєкт

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №7116 . Мовиться про покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану.

Згідно з ініціативою, пропонують внести зміни до Кримінального кодексу. Одне з нововведень – заборона амністії для засуджених за диверсію та державну зраду.

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Амністії за цими статтями не передбачається

Жодної амністії за диверсії та зраду Батьківщині. Максимальна міра покарання – довічне ув’язнення,

– написав народний депутат від "Слуги Народу" Максим Бужанський.

Так, максимальне покарання, яке прописане у законопроєкті, – це позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з обов’язковою конфіскацією всього майна.

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