Путін втрачає підтримку: рівень довіри впав до мінімуму за роки війни

У Росії зафіксували найнижчий рівень довіри до Володимира Путіна з початку повномасштабної війни проти України. Соціологічні опитування свідчать про зростання втоми суспільства від війни та погіршення економічної ситуації.

Водночас частка росіян, які відкрито не довіряють Кремлю, досягла максимуму за останні роки. Про це повідомляє Bloomberg.

Чому довіра до Путіна різко впала?

Рівень довіри до Володимира Путіна у Росії знизився до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно з даними державного центру ВЦИОМ, частка росіян, які довіряють диктатору, знизилася приблизно до 75%. Це найнижчий показник із лютого 2022 року – періоду перед початком вторгнення.

Водночас зростає і рівень недовіри. Близько 20,1% респондентів заявили, що не довіряють російському лідеру, а 18,3% не схвалюють його діяльність – це найвищі негативні показники за весь час війни.

Експерти пов’язують таку тенденцію із затяжним характером війни проти України, яка триває вже понад чотири роки, а також із погіршенням економічної ситуації в країні. Санкції, падіння доходів і зростання витрат на війну дедалі більше впливають на повсякденне життя росіян.

Крім того, опитування показують зміну суспільних настроїв: дедалі більше громадян схиляються до ідеї мирних переговорів. За окремими даними, близько двох третин росіян підтримують необхідність завершення війни дипломатичним шляхом. Ключовим фактором падіння рейтингів є саме "втома від війни". За їхніми словами, росіяни дедалі більше зосереджені на виживанні в умовах економічного тиску, що поступово підточує підтримку влади.

Попри це, рівень підтримки Путіна все ще залишається відносно високим у порівнянні з багатьма іншими світовими лідерами. Однак тенденція до зниження може свідчити про поступове ослаблення суспільної консолідації навколо Кремля на тлі затяжної війни.

