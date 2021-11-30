Довіра до Разумкова зростає: на це є щонайменше 3 причини

Екватор каденції президента при владі – це зазвичай саме той час, коли його питають, що ж буде далі. Чи має він намір балотуватися на другий термін? Відповідно у Володимира Зеленського теж це спитали на пресмарафоні "30 запитань до президента".

І от серед цих 30 питань було і те саме про вибори. Запитання було, а от чіткої відповіді – ні.

До теми Донбас, боротьба з олігархами та другий термін: про що Зеленський говорив на пресконференції

Відповіді не було з різних причин.

По-перше, попереду є ще кілька років, за які потрібно встигнути зробити те, що було обіцяно ще під час першої передвиборчої кампанії.

ще під час першої передвиборчої кампанії. По-друге, банально треба порадитися з рідними та близькими, яким може не подобатись, що за ними весь цей час пильно стежать. Про це Зеленський теж сказав.

Ухвалюватиму рішення з дітьми. Мої діти страждають через мою професію. У мене дочка у віці, коли вона хоче простір і свободу, вона не хоче жити з охороною,

– заявив Зеленський.

Ще один момент – наразі важко зрозуміти настрої українців та якими вони будуть у майбутньому.

Рейтинг Зеленського

Якщо ще 2 роки тому у президента було "70 з плюсиком" відсотків підтримки, а рік тому рівень довіри впав до 46%, то вже тепер українці, висловлюють певний сумнів у тому, куди ми рухаємось і чи правильний цей напрямок взагалі.

Серед абсолютних цифр лише 28% серед опитаного населення довіряють президенту. Треба сказати, що не в останню чергу таке падіння відбулося через банальний брак комунікації президента з громадянами.



Довіра до президента стала нижчою / Фото Getty Images

Через це нам самим інколи доводиться здогадуватись, що хотів сказати президент у тій чи іншій ситуації. І не завжди наші здогадки правильні. Тож всі ці припущення неабияк б'ють по його рейтингу. Логічно, що підіймають рейтинг опонентів.

І хоч на пресконференції Зеленський і відповів на питання:

чому не запроваджується воєнний стан;

чому спецоперація з "вагнерівцями" не була доведена до кінця;

чому ОАСК й досі не ліквідований.

Та це навряд чи тепер сильно вплине на електорат. Як то кажуть, "ложечки знайшлись, а от осад залишився".

Разумков лише радіє

І цей осад грає на руку, кому б ви думали? Дмитру Разумкову! Якому за останніми даними Центру Разумкова довіряє 35% опитаних громадян.



Довіра до Разумкова зростає / Фото Getty Images

Ба більше, можна змоделювати теоретичну ситуацію, у якій Зеленський і Разумков опинилися б разом у другому турі президентських виборів. Такі амбіції у пана Дмитра є. У такому разі Разумков здобув би перемогу, обійшовши чинного президента з рахунком 25,1% проти 23,3%.

Щоправда, я й досі не розумію, в якій саме із паралельних реальностей вони можуть опинитися у другому турі разом.

Якщо ви підніметесь цією ж сторінкою вище, то побачите, що в опитуванні "За кого ви проголосували б на виборах Президента України" така ситуація:

17% громадян підтримують чинного президента;

11,4% – п'ятого президента Петра Порошенка;

далі йде "стара гвардія": Бойко, Тимошенко;

лише на 5 позиції Дмитро Разумков, у якого 5,5% голосів опитаних громадян.

Хто визначився

Якщо поглянути на третю колонку, яка відображає відсоток тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, то розрив між президентом та Разумковим сягає 20%.

Однак математика наука точна. От вона говорить, що захоплення Разумковим серед населення дійсно росте.

Не в останню чергу через те, що він тепер не рядовий політик, а керівник власного міжфракційного об'єднання. Яка різниця, що їх там понад сотню.

Якщо ви загуглите, то побачите, що свої об'єднання мають і Дубінський, і Стефанчук, і навіть Микола Тищенко та Віктор Медведчук, який котрий місяць перебуває під домашнім арештом.

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Тож саме об'єднання ні про що нам не говорить. Та, власне, ні про що нам не говорить і діяльність цього "разумного" об'єднання.

Чому Разумкову довіряють

Самі нардепи не знають, чим окрім коментарів журналістам наразі займається Разумков у Раді. Як не знають і про те, яка його головна ідея і плани на майбутнє.

Тобто знову "за все гарне" і "проти всього поганого". І це ще один привід, чому Разумкову довіряють.

По-перше, бо він нічого конкретного не говорить.

По-друге, нічого конкретного не обіцяє.

По-третє, як казав президент: "Дмитро Разумков – трішечки красивіший за мене".

І от останнє для українців – особливо цінний дар. Бо Разумков, на думку багатьох моїх знайомих, виглядає як типовий політик. Тож чому б не проголосувати?

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Він не радикал. За "мір во всьом мірє". Плюс нібито нове обличчя. Яка різниця, що стоїть воно між старими добре відомими нам обличчями Авакова та Гройсмана? А в об'єднанні у нього такі зашкварені особистості як:

Людмила Буймістер , яка лобіює інтереси Ахметова в Раді;

, яка лобіює інтереси Ахметова в Раді; Артем Дмитрук , який бився у Раді із Сергієм Власенком, знімався у пропагандистському фільмі Анатолія Шарія, називав "педофілом і наркоманом" відомого українського художника Олександра Ройтбурда;

, який бився у Раді із Сергієм Власенком, знімався у пропагандистському фільмі Анатолія Шарія, називав "педофілом і наркоманом" відомого українського художника Олександра Ройтбурда; Євген Петруняк , який був підозрюваним в отриманні 30 тисяч доларів за непідтримку в Комітеті законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості;

, який був підозрюваним в отриманні 30 тисяч доларів за непідтримку в Комітеті законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості; Дмитро Гурін , якого журналісти пов'язують із забудовником Вавришем, оскільки Гурін був співавтором концепції розвитку території Рибальського острову та брав участь у розробці концепції реконструкції Контрактової площі;

, якого журналісти пов'язують із забудовником Вавришем, оскільки Гурін був співавтором концепції розвитку території Рибальського острову та брав участь у розробці концепції реконструкції Контрактової площі; І решта.

Але ж гарний. Чому би знову усім разом на ті самі граблі не стрибнути?

"Думайте", – хотіла б я закликати вас наостанок. Та в такому разі ви припишете мене до фанаток "Зе".