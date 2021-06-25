Колишньої довіри немає, – Фесенко припустив, хто може замінити Разумкова

Якщо уряд таки змінять восени 2021 року, то після цього можуть замінити й спікера Верховної Ради. Водночас наразі це лише можливий сценарій.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він наголосив, що у питанні відставки Дмитра Разумкова остаточного рішення, ймовірно, нема, проте експерт припустив, хто може замінити главу парламенту на посаді.

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"Щодо (заміни – 24 канал) Разумкова, очевидно, є перший віцеспікер Руслан Стефанчук, якому якраз дуже довіряють на Банковій. У нього дуже добрі стосунки з президентом", – сказав Фесенко.

Ймовірні причини заміни Разумкова

Політолог зазначив, що наразі у Дмитра Разумкова непоганий рейтинг довіри, водночас президентський рейтинг – невисокий, але вже помітний.

Вже немає колишньої довіри в стосунках між президентом та спікером Верховної Ради. Дмитро Олександрович дійсно обережно, але починає дистанціюватися від президентської команди,

– вважає Володимир Фесенко.

На його думку, Разумков залишається в команді "Слуги народу", що підтвердив під час свого виступу на прессконференції, проте він трохи "зависає" між командою Зеленського та своєю самостійною кар'єрою.

Якби найближчим часом відбулися нові вибори президента, чинного спікера Верховної Ради, за інформацією Центру Разумкова, підтримали б 2% українців.

"Щодо Разумкова – недовіра. Я думаю, не тотальна недовіра, а скоріше, "паростки". Є певне охолодження стосунків і бажання, знову ж таки, поставити на посаду спікера повністю свою людину", – сказав Фесенко.

Володимир Фесенко про ймовірну заміну голови парламенту: дивіться відео



