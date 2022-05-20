Довіряйте своїм: найскладніше у переговорах з росіянами ще попереду

Переговори – це дуже прикладна штука, яка може змінювати траєкторію. Ті, у кого очі і вуха передають сигнали спочатку в мозок, а не відразу в рот, легко можуть переконатися. Ключова теза переговорів з Росією: все вирішиться на полі бою.

З Росії збили пиху

Спочатку російська сторона за традицією надувала щьоки та розмовляла через губу. Потім Лавров занервував, що українська сторона віроломно відійшла від раніше узгоджених позицій.

Читайте також Захід хотів "злити" Україну, ми відмовились: що насправді відбувалося, коли "нас попереджали"

Потім діалог втратив ритмічність і перейшов у стадію обміну коментарями. Динаміку тональності коментарів ви можете оцінити самі. Після чого російська сторона почала свербіти з приводу неконструктивної поведінки української делегації.

Потім Кремль почав прямим текстом говорити, що готовий до переговорів, коли "нахабний" Київ вирішить повернутися в процес.

Зараз про негайне припинення вогню та стрімкий початок переговорів (на користь Росії) почали мовити європейські діячі…

Це все до чого?

Якщо на цій стадії для потреб переговореного процесу на користь України буде необхідно залучити творчий геній Михайла Михайловича Поплавського – його негайно призначать головою делегації.

Делегація може бути посилена доктором Комаровським, науковим колективом Національного антарктичного центру та іншими шановними людьми. Які будуть вирішувати завдання на конкретній стадії переговорів.

Тому ще раз повторю – довіряйте своїм. Довіряйте своїм.

Цілком може статися, що інтереси України розійдуться з інтересами партнерів, за допомогою яких ми залежимо. Що далі, то більше.

У цей момент особливо пам'ятайте – довіряйте своїм.

Відстояти нашу позицію буде дуже складно. Якщо вам здається, що ви можете провести переговори краще – відпочиньте.

Все складно

Елементи переговорної тактики можуть вирішувати завдання, яке вам неочевидне.

У нас сотні людей у ​​полоні. У нас тисячі людей (цивільних) у підвалах, багато хто під тортурами. Нам потрібна зброя та гроші.

Позиція Туреччини щодо Швеції та Фінляндії в НАТО має натякнути, що ситуація нелінійна навіть там, де все здається очевидним. Тому точка застосування критики повинні бути за кордоном.

Не треба тиснути на тих, хто й так під жахливим тиском. Переговорникам, як і армії, потрібна підтримка.

Міцний тил

Політико-дипломатичний фронт має на увазі політико-дипломатичний тил. У тилу має бути порядок.

Важливо Чому "бабуся з прапором" є аватаром Путіна та його вироком

Суєта деяких західних лідерів щодо переговорів – це одночасно і позитивний, і тривожний сигнал.

Війна – це наслідок того, що Росія не змогла вирішити свої питання за столом переговорів у 2019 – 2021 роках.

Навіть попри те, що інтереси партнерів часто співпадали з інтересами Кремля, тиск був страшний.

Цілі окупанта

Тепер очевидно, що війна теж дозволяє Москві досягти цілей. Тому наростають зусилля, щоб зафіксувати вигідне для Росії становище (коли вона захопила 4,5 області + Крим) перед паузою і поки що не розпочався відкат. Наш маневр може спробувати обмежити. Не ставайте частиною цих спроб.

Ми пройшли приблизно 20 із приблизно 30 критичних днів.

Поки що все передбачувано. Публічного негативу побільшало, є трагічні ситуації, але є ознаки зміцнення оборони, зокрема, – з а рахунок важкої західної зброї.

До кінця травня, напевно, будуть емоційні гойдалки. Треба витримати.

Евакуація з Азовсталі: все, що потрібно знати – дивіться відео: