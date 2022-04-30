"Довоювалися": виговці пригадали, як у перший день війни росіяни відкрили вогонь по своїй колоні

Бригада імені Гетьмана Виговського пригадала події, які відбулися в ніч проти 24 лютого, коли розпочалося російське вторгнення на територію України.

Українські захисники розповіли, що, попри дані розвідки, мало хто вірив, що російські військові полізуть на Київ чи на Чернігів.

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Вони зазначили, що очікували загострень у Донецькій області, де потрібен був би більше стримувальний фактор. Проте першого ж дня росіяни рушили через кордон просто величезними колонами.

Епізод, який згадують зі сміхом

Тоді бригадна артилерія накривала одну з російських колон. Проте у цей же час іншою дорогою прийшла ще одна колона рашистів.

Побачивши розриви, мабуть, вирішили, що криють "укропів" і… відкрили вогонь по колоні. Ті, певна річ, відповіли. Так вони між собою повоювали та й роз’їхалися,

– розповіли українські захисники.

Крім того, хлопці пригадали, що в бою добре проявили себе протитанкові розрахунки зі "Стугнами". Били із засідок по колонах паливозаправників або бронетехніки. Переважно 1 – 2 одиниці з хвоста знімали та відходили, не вступаючи у щільний вогневий контакт.

Понад місяць бригада імені Гетьмана Виговського разом з іншими частинами Збройних Сил України у безперервних боях била росіян, не пропускаючи їх на південь, до столиці України – Києва.

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